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Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год - 14.10.2026, ПРАЙМ

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год с 6,6% до 7,1%, говорится в материалах регулятора. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:37+0300

2026-10-14T13:37+0300

2026-10-14T13:37+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции на 2026 год с 6,6% до 7,1%, говорится в материалах регулятора. "Инфляция: аналитики повысили прогнозы на 2026-2028 годы – до 7,1% (+0,5 п.п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п.п.) и 4,2% (+0,2 п.п.) соответственно. Они ожидают, что инфляция вернется к цели в 2029 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Согласно таблице регулятора, ранее прогноз по годовой инфляции составлял 6,6% на 2026 год, 4,6% - на 2027 год и 4% - на 2028 год. Прогнозы по ключевой ставке аналитики повысили на всем горизонте – до 14,6% годовых (+0,1 п.п.) в 2026 году (предполагает, что на остаток 2026 года средняя ключевая ставка составит 14,0% годовых), 12,8% годовых (+0,4 п.п.) в 2027 году, 10,8% годовых (+0,8 п.п.) в 2028 году. "Оценка нейтральной ставки также повышена – на 0,5 п.п. до 8,5% годовых. Прогноз на конец горизонта (9,2% годовых, +0,6 п.п.) остается выше нее. Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков – 7,4% (-0,5 п.п.) в 2026 году, 7,8% (+0,2 п.п.) в 2027 году, 6,4% (+0,6 п.п.) в 2028 году и 5,1% (+0,6 п.п.) в 2029 году", - также говорится в опросе. Прогнозы роста ВВП почти не изменились – 0,6% (+0,1 п.п.) в 2026 году, 1,2% в 2027 году, 1,6% (-0,1 п.п.) в 2028 году и 1,8% в 2029 году. Медианная оценка долгосрочных темпов роста понижена на 0,1 п.п. - до 1,7%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2029 году к 2021 году составит +14,6% (средний темп - 1,8% в год). Прогноз по уровню безработицы аналитики оставили без существенных изменений: они ожидают, что средняя безработица составит 2,2% в 2026 году, вырастет до 2,5% в 2027 году, до 2,6% (-0,1 п.п.) в 2028 году и до 2,7% (-0,1 п.п.) в 2029 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%). "Курс USD/RUB: аналитики ожидают немного более слабый рубль (на 0,1-0,8%) в 2026-2028 годах по сравнению с сентябрьским опросом. Прогноз на 2026 год – 80,0 рублей за доллар (предполагает средний курс в октябре–декабре 2026 года 85,3 рубля за доллар), на 2027 год – 89,4 рубля за доллар, на 2028 год – 94,8 рубля за доллар, на 2029 год – 96,4 рубля за доллар", - также говорится в опросе. При этом прогнозы по цене нефти на 2026-2028 годы повышены. Аналитики ожидают, что цена нефти составит 70 долларов за баррель в 2026 году (предполагает, что на остаток 2026 года цена нефти для налогообложения в среднем составит 71 доллар за баррель), снизится до 59 долларов за баррель в 2027 году и до 56-57 долларов за баррель к концу горизонта.

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