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Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах
Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах - 14.10.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах
Суд Аргентины наложил штраф в 67 долларов в день на руководство кабинета министров Аргентины за неисполнение закона о финансировании университетов, сообщили РИА | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:41+0300
2026-10-14T22:41+0300
мировая экономика
общество
аргентина
верховный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874253894.jpg?1792006907
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Суд Аргентины наложил штраф в 67 долларов в день на руководство кабинета министров Аргентины за неисполнение закона о финансировании университетов, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах. "Суд наложил на руководство кабинета министров ежедневный штраф в размере 100 тысяч песо (67 долларов)", - отметил собеседник агентства. Власти могут подать апелляцию. Законопроект об увеличении финансирования университетов был одобрен обеими палатами парламента еще в 2025 году, однако президент наложил на него вето. В 2026 году Верховный суд Аргентины вынес решение в пользу университетов, обязав власти привести в действие закон, предусматривающий увеличение зарплат преподавателей и сотрудников университетов, а также стипендий студентов. Однако власти так и не исполнили решение суда. На четверг запланирована уже пятая акция протеста против политики президента Аргентины Хавьера Милея в сфере образования.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
мировая экономика, общество , аргентина, верховный суд
Мировая экономика, Общество , АРГЕНТИНА, Верховный суд
22:41 14.10.2026
 
Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах

Суд оштрафовал кабмин Аргентины на 67 долларов в день за отказ повышать зарплаты в вузах

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Суд Аргентины наложил штраф в 67 долларов в день на руководство кабинета министров Аргентины за неисполнение закона о финансировании университетов, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.
"Суд наложил на руководство кабинета министров ежедневный штраф в размере 100 тысяч песо (67 долларов)", - отметил собеседник агентства.
Власти могут подать апелляцию.
Законопроект об увеличении финансирования университетов был одобрен обеими палатами парламента еще в 2025 году, однако президент наложил на него вето.
В 2026 году Верховный суд Аргентины вынес решение в пользу университетов, обязав власти привести в действие закон, предусматривающий увеличение зарплат преподавателей и сотрудников университетов, а также стипендий студентов. Однако власти так и не исполнили решение суда.
На четверг запланирована уже пятая акция протеста против политики президента Аргентины Хавьера Милея в сфере образования.
 
Мировая экономикаОбществоАРГЕНТИНАВерховный суд
 
 
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