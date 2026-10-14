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Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах

Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал кабмин Аргентины за отказ повышать зарплаты в вузах

Суд Аргентины наложил штраф в 67 долларов в день на руководство кабинета министров Аргентины за неисполнение закона о финансировании университетов, сообщили РИА | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T22:41+0300

2026-10-14T22:41+0300

2026-10-14T22:41+0300

мировая экономика

общество

аргентина

верховный суд

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - ПРАЙМ. Суд Аргентины наложил штраф в 67 долларов в день на руководство кабинета министров Аргентины за неисполнение закона о финансировании университетов, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах. "Суд наложил на руководство кабинета министров ежедневный штраф в размере 100 тысяч песо (67 долларов)", - отметил собеседник агентства. Власти могут подать апелляцию. Законопроект об увеличении финансирования университетов был одобрен обеими палатами парламента еще в 2025 году, однако президент наложил на него вето. В 2026 году Верховный суд Аргентины вынес решение в пользу университетов, обязав власти привести в действие закон, предусматривающий увеличение зарплат преподавателей и сотрудников университетов, а также стипендий студентов. Однако власти так и не исполнили решение суда. На четверг запланирована уже пятая акция протеста против политики президента Аргентины Хавьера Милея в сфере образования.

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мировая экономика, общество , аргентина, верховный суд