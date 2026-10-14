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ASML сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале

ASML сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале - 14.10.2026, ПРАЙМ

ASML сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале

Нидерландский производитель оборудования для полупроводников ASML сообщил о значительном росте чистой прибыли в третьем квартале и поделился позитивным... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:32+0300

2026-10-14T12:32+0300

2026-10-14T12:32+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Нидерландский производитель оборудования для полупроводников ASML сообщил о значительном росте чистой прибыли в третьем квартале и поделился позитивным прогнозом о состоянии рынка, спрос на котором будет с лихвой покрывать ее мощности, следует из отчета компании. В июле ASML сообщила о намерении увеличивать производственные мощности на 30% ежегодно в течение следующих двух лет. Однако сейчас генеральный директор компании Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), слова которого приводятся в сообщении, отметил, что этого будет недостаточно. "Учитывая столь высокую степень предсказуемости и динамику роста портфеля заказов, которая продолжается квартал за кварталом в этом году, мы теперь ожидаем, что наши текущие планы поставок на 2027 и 2028 годы не смогут в полной мере удовлетворить спрос наших клиентов", - заявил Фуке. При этом отчетность компании оказалась позитивной, что уже привело к росту ее котировок на Лондонской бирже. Так, квартальная чистая прибыль подскочила в 2,3 раза в годовом выражении, до 5 миллиардов евро. Общие чистые продажи выросли в 1,6 раза до 11,662 миллиарда евро, что совпало с прогнозами аналитиков. Квартальная разводненная прибыль увеличилась до 12,95 евро с 5,49 евро годом ранее, говорится в отчете. Вместе с тем по итогам начавшегося квартала компания прогнозирует выручку в 14,2-15,2 миллиарда евро после 8,4-9 миллиарда евро, ожидавшихся в июле. В целом за год показатель ожидается на уровне в 44-45 миллиардов евро по сравнению с 36-40 миллиардами, прогнозируемыми ранее. Аналитики ожидали прогноза выручки за четвертый квартал на уровне 14,19 миллиарда евро. ASML - компания, специализирующаяся на производстве фотолитографических систем для полупроводниковой промышленности. Основана в 1984 году как совместное предприятие Philips и производителя микросхем Advanced Semiconductor Materials International (ASMI) под изначальным названием ASM Lithography. Стала независимой компанией в 1995 году, проведя листинг на фондовых биржах Амстердама и Нью-Йорка.

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бизнес, промышленность, амстердам, нью-йорк, asml, лондонская биржа, philips