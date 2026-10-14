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АСВ отказало в привлечении экс-зампреда Старбанка к ответственности
АСВ отказало в привлечении экс-зампреда Старбанка к ответственности - 14.10.2026, ПРАЙМ
АСВ отказало в привлечении экс-зампреда Старбанка к ответственности
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил заявления бывшего заместителя председателя правления Старбанка Андрея Гордеева и экс-члена совета директоров... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:06+0300
2026-10-14T15:06+0300
2026-10-14T15:06+0300
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил заявления бывшего заместителя председателя правления Старбанка Андрея Гордеева и экс-члена совета директоров Анатолия Громовича о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта о привлечении их к субсидиарной ответственности по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", сообщает АСВ.
"Потенциальный размер ответственности – 15 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы вывода ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку, по его оценке, она была вовлечена в проведение сомнительных операций вывода денежных средств за рубеж.
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финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
АСВ отказало в привлечении экс-зампреда Старбанка к ответственности
АСВ отклонила заявление Гордеева и Громовича о привлечении к субсидиарной ответственности
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил заявления бывшего заместителя председателя правления Старбанка Андрея Гордеева и экс-члена совета директоров Анатолия Громовича о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта о привлечении их к субсидиарной ответственности по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", сообщает АСВ.
"Потенциальный размер ответственности – 15 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы вывода ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году, поскольку, по его оценке, она была вовлечена в проведение сомнительных операций вывода денежных средств за рубеж.