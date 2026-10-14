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Экс-главу РИКС привлекли к субсидиарной ответственности, сообщили в АСВ

Экс-главу РИКС привлекли к субсидиарной ответственности, сообщили в АСВ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Экс-главу РИКС привлекли к субсидиарной ответственности, сообщили в АСВ

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации "Агентство по... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:39+0300

2026-10-14T15:39+0300

2026-10-14T15:58+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора страховой компании РИКС Михаила Кузнецова, сообщает АСВ. "Основаниями для привлечения послужили сокрытие реального финансового состояния страховой организации и отсутствие достаточных мер по предупреждению ее банкротства. Это привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов компании в полном объеме", - сказано в сообщении. Потенциальный размер ответственности превышает 1,5 миллиарда рублей, уточняет госкорпорация. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами. Банк России отозвал у страховой компании лицензии на осуществление страхования в 2020 году в связи с нарушением требований порядка инвестирования собственных средств страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии