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Банк "Дом.РФ" заключил договоры о маркировке вызовов с операторами связи

Банк "Дом.РФ" заключил договоры о маркировке вызовов с операторами связи - 14.10.2026, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" заключил договоры о маркировке вызовов с операторами связи

Банк "Дом.РФ" заключил необходимые договоры о маркировке вызовов с операторами связи, маркировка звонков работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:20+0300

2026-10-14T14:20+0300

2026-10-14T14:20+0300

финансы

максут шадаев

дом.рф

минцифры

билайн

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" заключил необходимые договоры о маркировке вызовов с операторами связи, маркировка звонков работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в среду Минцифры РФ сообщало, что попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован. "В Дом.РФ банке маркировка звонков работает в штатном режиме, сервис доступен клиентам в полном объеме. Заключены необходимые договоры о маркировке вызовов с операторами связи, в связи с чем описываемые ограничения исходящих вызовов деятельности банка не затрагивают", - говорится в сообщении. В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. Шадаев в свою очередь обратился в ЦБ с просьбой о помощи в вопросе подключения банков к маркировке звонков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, максут шадаев, дом.рф, минцифры, билайн