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Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов
Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:24+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускалась на 2,25% - до 1102 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 августа 2025 года опускался ниже отметки 1100 долларов.
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рынок, торги
Рынок, Торги
18:24 14.10.2026
 
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов

Цена на палладий упала ниже 1100 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Готовые маркированные слитки палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускалась на 2,25% - до 1102 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 августа 2025 года опускался ниже отметки 1100 долларов.
 
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