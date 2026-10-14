https://1prime.ru/20261014/birzha-874244976.html
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов
Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:24+0300
2026-10-14T18:24+0300
2026-10-14T18:24+0300
рынок
торги
https://img.cdn1prime.ru/img/84208/70/842087000_0:11:3601:2037_1920x0_80_0_0_432c64a69b884a9e9bea1ab9e8daa8b3.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускалась на 2,25% - до 1102 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 августа 2025 года опускался ниже отметки 1100 долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84208/70/842087000_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_2ffa95af52c2b6fcab54d36a5bef8bbd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Биржевая цена на палладий опустилась ниже 1100 долларов
Цена на палладий упала ниже 1100 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в среду более чем на 2%, показатель впервые с конца прошлого августа опустился ниже 1100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускалась на 2,25% - до 1102 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 августа 2025 года опускался ниже отметки 1100 долларов.