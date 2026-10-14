Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/birzhi-874239489.html
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции
Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
2026-10-14T17:02+0300
рынок
торги
индексы
сша
dow jones
bank of america
morgan stanley
nasdaq composite
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874239489.jpg?1791986547
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 51 819,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,41% - до 27 092,17 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,28%, до 7783,4 пункта. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%. "Как и прежде, совершенно очевидно, что инфляция упорно держится и движется в нежелательном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вейнарда (Skyler Weinand). Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 октября. В среду инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Bank of America падают в цене на 7,5% после публикации финансовой отчетности. Выручка банка по итогам третьего квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков, как и разводненная на акцию прибыль. Бумаги Morgan Stanley также снижаются в цене после отчета - на 2%.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, dow jones, bank of america, morgan stanley, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Bank of America, Morgan Stanley, Nasdaq Composite
16:59 14.10.2026 (обновлено: 17:02 14.10.2026)
 
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции

Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода статистики о потребительских ценах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 51 819,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,41% - до 27 092,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 7783,4 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%.
"Как и прежде, совершенно очевидно, что инфляция упорно держится и движется в нежелательном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вейнарда (Skyler Weinand).
Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 октября.
В среду инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Bank of America падают в цене на 7,5% после публикации финансовой отчетности. Выручка банка по итогам третьего квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков, как и разводненная на акцию прибыль. Бумаги Morgan Stanley также снижаются в цене после отчета - на 2%.
 
РынокТоргиИндексыСШАDow JonesBank of AmericaMorgan StanleyNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала