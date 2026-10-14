https://1prime.ru/20261014/birzhi-874239489.html

Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции

Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции

Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:59+0300

2026-10-14T16:59+0300

2026-10-14T17:02+0300

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

bank of america

morgan stanley

nasdaq composite

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874239489.jpg?1791986547

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 51 819,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,41% - до 27 092,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 7783,4 пункта. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%. "Как и прежде, совершенно очевидно, что инфляция упорно держится и движется в нежелательном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вейнарда (Skyler Weinand). Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 октября. В среду инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Bank of America падают в цене на 7,5% после публикации финансовой отчетности. Выручка банка по итогам третьего квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков, как и разводненная на акцию прибыль. Бумаги Morgan Stanley также снижаются в цене после отчета - на 2%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dow jones, bank of america, morgan stanley, nasdaq composite