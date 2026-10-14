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Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции
Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:59+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 51 819,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,41% - до 27 092,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 7783,4 пункта. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%. "Как и прежде, совершенно очевидно, что инфляция упорно держится и движется в нежелательном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вейнарда (Skyler Weinand). Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 октября. В среду инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Bank of America падают в цене на 7,5% после публикации финансовой отчетности. Выручка банка по итогам третьего квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков, как и разводненная на акцию прибыль. Бумаги Morgan Stanley также снижаются в цене после отчета - на 2%.
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рынок, торги, индексы, сша, dow jones, bank of america, morgan stanley, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Bank of America, Morgan Stanley, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода данных по инфляции
Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода статистики о потребительских ценах
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снижаются после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 51 819,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,41% - до 27 092,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 7783,4 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%.
"Как и прежде, совершенно очевидно, что инфляция упорно держится и движется в нежелательном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вейнарда (Skyler Weinand).
Данные по инфляции могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, около 54% аналитиков ожидают второго подряд повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, днем ранее такого решения ждали лишь 22% опрошенных. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 октября.
В среду инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Bank of America падают в цене на 7,5% после публикации финансовой отчетности. Выручка банка по итогам третьего квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков, как и разводненная на акцию прибыль. Бумаги Morgan Stanley также снижаются в цене после отчета - на 2%.