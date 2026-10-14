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ЦБ Турции ускоряет темпы ослабления лиры, пишет Bloomberg

ЦБ Турции ускоряет темпы ослабления лиры, пишет Bloomberg - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции ускоряет темпы ослабления лиры, пишет Bloomberg

Центральный банк Турции ускоряет контролируемое ослабление лиры, стремясь предотвратить более резкую девальвацию национальной валюты в будущем, сообщило... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:24+0300

2026-10-14T18:24+0300

2026-10-14T18:24+0300

финансы

турция

бангкок

центральные банки

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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции ускоряет контролируемое ослабление лиры, стремясь предотвратить более резкую девальвацию национальной валюты в будущем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием закрытых встреч главы регулятора Фатиха Карахана с инвесторами в Бангкоке. "Карахан объяснил корректировку темпов снижения курса тем, что влияние ослабления лиры на инфляцию стало менее выраженным на фоне замедления экономической активности... Карахан также отметил, что хочет не допустить ситуации, при которой его преемнику пришлось бы проводить резкую девальвацию, сведя на нет достигнутые результаты экономической политики", - приводит агентство слова источников. При этом темпы ослабления лиры должны оставаться такими, чтобы доходность вложений в национальной валюте продолжала привлекать местных инвесторов и домохозяйства, сообщили источники агентства. Блумберг отмечает, что с апреля месячное снижение курса лиры ускорилось. Регулятор продолжает придерживаться стратегии контролируемого ослабления валюты в рамках программы борьбы с инфляцией: темпы падения лиры должны оставаться ниже месячного уровня роста потребительских цен. Предсказуемая динамика курса в сочетании с высокими процентными ставками способствовала притоку иностранных инвестиций в Турцию по стратегии carry trade, при которой инвесторы занимают средства в валютах с низкими ставками и вкладывают их в активы с более высокой доходностью. В сентябре годовая инфляция в Турции впервые почти за пять лет опустилась ниже 30%. По данным Bloomberg, экономисты ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике регулятора рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на следующем заседании. Центральный банк Турции отказался комментировать информацию агентства.

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финансы, турция, бангкок, центральные банки