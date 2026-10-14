Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/bolgarija-874252257.html
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море - 14.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море
Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:41+0300
2026-10-14T21:48+0300
черное море
болгария
румыния
дмитрий песков
politico
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874252257.jpg?1792003698
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов страны, одно из них затонуло. "Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится 15 и 16 октября. Как сообщает издание, вопрос безопасности судоходства в Черном море станет одним из центральных на предстоящем саммите. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость "незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном". В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
черное море
болгария
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черное море, болгария, румыния, дмитрий песков, politico, всу
Черное море, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, Дмитрий Песков, Politico, ВСУ
21:41 14.10.2026 (обновлено: 21:48 14.10.2026)
 
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море

Politico: Болгария, Румыния и Турция предложат инициативу по безопасности в Черном море

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico.
Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов страны, одно из них затонуло.
"Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится 15 и 16 октября.
Как сообщает издание, вопрос безопасности судоходства в Черном море станет одним из центральных на предстоящем саммите. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость "незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном".
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
 
Черное мореБОЛГАРИЯРУМЫНИЯДмитрий ПесковPoliticoВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала