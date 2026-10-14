https://1prime.ru/20261014/bolgarija-874252257.html
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море - 14.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море
Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T21:41+0300
2026-10-14T21:41+0300
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черное море
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов страны, одно из них затонуло. "Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится 15 и 16 октября. Как сообщает издание, вопрос безопасности судоходства в Черном море станет одним из центральных на предстоящем саммите. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость "незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном". В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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черное море, болгария, румыния, дмитрий песков, politico, всу
Черное море, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, Дмитрий Песков, Politico, ВСУ
СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море
Politico: Болгария, Румыния и Турция предложат инициативу по безопасности в Черном море
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico.
Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов страны, одно из них затонуло.
"Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится 15 и 16 октября.
Как сообщает издание, вопрос безопасности судоходства в Черном море станет одним из центральных на предстоящем саммите. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость "незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном".
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.