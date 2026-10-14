https://1prime.ru/20261014/bolgarija-874252257.html

СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море

СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море - 14.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Болгария, Румыния и Турция выдвинут идеи по безопасности в Черном море

Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:41+0300

2026-10-14T21:41+0300

2026-10-14T21:48+0300

черное море

болгария

румыния

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне атак на суда, сообщает газета Politico. Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что два судна подверглись атаке дронов в Черном море, недалеко от берегов страны, одно из них затонуло. "Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета, который состоится 15 и 16 октября. Как сообщает издание, вопрос безопасности судоходства в Черном море станет одним из центральных на предстоящем саммите. Отмечается, что в проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость "незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном". В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.

черное море

болгария

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черное море, болгария, румыния, дмитрий песков, politico, всу