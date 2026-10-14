https://1prime.ru/20261014/bolgariya-874241340.html

Болгария до конца октября присоединится к еще одному проекту НАТО

Болгария до конца октября присоединится к еще одному проекту НАТО - 14.10.2026, ПРАЙМ

Болгария до конца октября присоединится к еще одному проекту НАТО

Болгария до конца октября присоединится к проекту НАТО по борьбе с беспилотниками, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:31+0300

2026-10-14T17:31+0300

2026-10-14T17:31+0300

болгария

нато

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Болгария до конца октября присоединится к проекту НАТО по борьбе с беспилотниками, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов. На слушаниях в парламенте министр отметил, что многонациональная инициатива альянса по борьбе с низколетящими воздушными угрозами (High Visibility Project, HVP) предполагает обязательный ежегодный взнос в размере 220 тысяч евро. Проект рассчитан на три года. "Болгария подготовит запрос на включение в эту инициативу… По оценкам министерства обороны, мы можем позволить себе участие с такой суммой и Болгария станет частью этого проекта как можно скорее. Ожидается, что это произойдет уже к 30 октября", - цитирует Стоянова телеканал Nova. Он добавил, что участие Болгарии в новом проекте не означает ее выхода из инициативы НАТО Drone Edge, также предусматривающей борьбу с дронами. По словам министра, Болгария выделила на этот проект 80 миллионов евро для приобретения 20 систем (десяти мобильных и десяти стационарных) в рамках механизма SAFE.

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