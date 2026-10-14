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Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя

Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя - 14.10.2026, ПРАЙМ

Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя

Большинство AI-сервисов облачной платформы для разработки ИИ Yandex Cloud восстановили работу после сбоя, следует из обновленного статуса сервисов на 14... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:59+0300

технологии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Большинство AI-сервисов облачной платформы для разработки ИИ Yandex Cloud восстановили работу после сбоя, следует из обновленного статуса сервисов на 14 октября. В частности, в AI Studio вновь доступны API и модели YandexGPT и Alice AI. Также восстановлена работа Realtime API, Retrieval API, Embeddings API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты. При этом Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models пока недоступны. В SpeechKit восстановлена работа API v1 и API v3 для распознавания речи, а также синхронного и асинхронного распознавания аудиофайлов. "Алиса AI Про для бизнеса" также восстановлена, но работает с ограничениями. В сообщении отмечается, что во всех сервисах могут действовать ограничения на создание новых ресурсов и увеличение текущего потребления. "Чтобы уточнить возможность расширения квот, пользователям необходимо обратиться в техническую поддержку Yandex Cloud", - сообщили там. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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