Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/bolshinstvo-874246032.html
Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя
Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя - 14.10.2026, ПРАЙМ
Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя
Большинство AI-сервисов облачной платформы для разработки ИИ Yandex Cloud восстановили работу после сбоя, следует из обновленного статуса сервисов на 14... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:54+0300
2026-10-14T18:59+0300
технологии
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874246032.jpg?1791993552
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Большинство AI-сервисов облачной платформы для разработки ИИ Yandex Cloud восстановили работу после сбоя, следует из обновленного статуса сервисов на 14 октября. В частности, в AI Studio вновь доступны API и модели YandexGPT и Alice AI. Также восстановлена работа Realtime API, Retrieval API, Embeddings API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты. При этом Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models пока недоступны. В SpeechKit восстановлена работа API v1 и API v3 для распознавания речи, а также синхронного и асинхронного распознавания аудиофайлов. "Алиса AI Про для бизнеса" также восстановлена, но работает с ограничениями. В сообщении отмечается, что во всех сервисах могут действовать ограничения на создание новых ресурсов и увеличение текущего потребления. "Чтобы уточнить возможность расширения квот, пользователям необходимо обратиться в техническую поддержку Yandex Cloud", - сообщили там. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
18:54 14.10.2026 (обновлено: 18:59 14.10.2026)
 
Большинство сервисов Yandex Cloud восстановили работу после сбоя

Большинство сервисов andex Cloud восстановили работу после сбоя

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Большинство AI-сервисов облачной платформы для разработки ИИ Yandex Cloud восстановили работу после сбоя, следует из обновленного статуса сервисов на 14 октября.
В частности, в AI Studio вновь доступны API и модели YandexGPT и Alice AI. Также восстановлена работа Realtime API, Retrieval API, Embeddings API и публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты. При этом Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models пока недоступны.
В SpeechKit восстановлена работа API v1 и API v3 для распознавания речи, а также синхронного и асинхронного распознавания аудиофайлов. "Алиса AI Про для бизнеса" также восстановлена, но работает с ограничениями.
В сообщении отмечается, что во всех сервисах могут действовать ограничения на создание новых ресурсов и увеличение текущего потребления. "Чтобы уточнить возможность расширения квот, пользователям необходимо обратиться в техническую поддержку Yandex Cloud", - сообщили там.
На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
 
ТехнологииЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала