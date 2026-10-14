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Почти 75% британцев негативно оценили состояние экономики в стране
Почти 75% британцев негативно оценили состояние экономики в стране - 14.10.2026, ПРАЙМ
Почти 75% британцев негативно оценили состояние экономики в стране
Почти три четверти жителей Великобритании негативно оценивают состояние экономики страны, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:34+0300
2026-10-14T17:34+0300
2026-10-14T17:34+0300
мировая экономика
общество
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ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Почти три четверти жителей Великобритании негативно оценивают состояние экономики страны, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. Согласно результатам исследования, 43% респондентов заявили, что британская экономика находится в относительно плохом состоянии, а 31% охарактеризовали экономическую ситуацию как очень плохую. При этом только 4% опрошенных британцев сказали, что состояние экономики в стране относительно хорошее. Кроме того, 44% респондентов заявили, что решения правящей в Великобритании Лейбористской партии являются главной причиной плохого состояния экономики, а 62% сказали, что нынешнее правительство плохо управляет страной. Исследование проходило 8-9 октября, в нем приняло участие более 2 тысяч человек старше 18 лет, погрешность не уточняется.
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мировая экономика, общество , великобритания
Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Почти 75% британцев негативно оценили состояние экономики в стране
YouGov: 74% британцев негативно оценивают состояние экономики в стране
ЛОНДОН, 14 окт - ПРАЙМ. Почти три четверти жителей Великобритании негативно оценивают состояние экономики страны, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам исследования, 43% респондентов заявили, что британская экономика находится в относительно плохом состоянии, а 31% охарактеризовали экономическую ситуацию как очень плохую. При этом только 4% опрошенных британцев сказали, что состояние экономики в стране относительно хорошее.
Кроме того, 44% респондентов заявили, что решения правящей в Великобритании Лейбористской партии являются главной причиной плохого состояния экономики, а 62% сказали, что нынешнее правительство плохо управляет страной.
Исследование проходило 8-9 октября, в нем приняло участие более 2 тысяч человек старше 18 лет, погрешность не уточняется.