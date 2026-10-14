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Раннее бронирование отелей в России выросло в 1,5 раза

Раннее бронирование отелей в России выросло в 1,5 раза - 14.10.2026, ПРАЙМ

Раннее бронирование отелей в России выросло в 1,5 раза

Раннее бронирование среди российских туристов на отдых в стране в период с 31 октября по 8 ноября выросло в полтора раза, а за рубежом - в 1,7 раза по сравнению | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:46+0300

2026-10-14T08:46+0300

2026-10-14T08:46+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Раннее бронирование среди российских туристов на отдых в стране в период с 31 октября по 8 ноября выросло в полтора раза, а за рубежом - в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon Travel, которое есть у РИА Новости. "Ранние бронирования отелей на предстоящую праздничную неделю за границей год к году выросли в 1,7 раз, а в городах России — в 1,5 раза", - выяснили в Ozon Travel, проанализировав спрос на ранние бронирования отелей, железнодорожных и авиабилетов на период с 31 октября по 8 ноября. Согласно исследованию, те, кто планирует поездку по России, выбирают мегаполисы и курортные города. Так, самыми популярными направлениями для путешествия в первую неделю ноября стали Санкт-Петербург, где раннее бронирование отелей почти удвоилось, и Москва. "Также в этом году больше туристов отправятся в Казань и Екатеринбург, где гостиничные бронирования год к году выросли в 1,5 раза и 1,4 раза", - добавили аналитики. По их данным, отдыхающие планируют останавливаться в отелях в среднем на две ночи, а чтобы не терять время в дороге, выбирают путешествовать самолетом. Самыми популярными авианаправлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Калининград и Минеральные Воды. При этом согласно данным о ранних гостиничных бронированиях за границей, в этот период российские путешественники планируют отправиться в поездку в среднем на четыре дня, а самыми популярными направлениями для зарубежных поездок стали Таиланд, Турция, Китай, Белоруссия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Аналитики выяснили, что особенно заметно вырос спрос на отели в городах СНГ и Абхазии: ранние бронирования гостиниц в Гагре увеличились в четыре с половиной раза по сравнению с прошлым годом, в Самарканде — в 2,6 раза, а в Ташкенте — в 1,8 раза. Отмечается, что среди популярных зарубежных авиамаршрутов на первом месте оказались полеты в Турцию, на втором и третьем — в Узбекистан и Китай, а замыкают пятерку Таиланд и Армения. "Перелеты в Китай снова показывают сильный рост спроса — авиабилеты по этому маршруту год к году бронировали почти в два раза чаще. Заметно увеличился спрос и на авиабилеты в Египет (рост в 1,6 раза), Турцию и Армению (в 1,5 раза)", - заключили там.

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бизнес, туризм, россия, турция, китай, санкт-петербург, снг