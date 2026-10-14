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Канада приостановила закупку 16 американских вертолетов, пишут СМИ

Канада приостановила закупку 16 американских вертолетов, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Канада приостановила закупку 16 американских вертолетов, пишут СМИ

Канада приостановила покупку 16 американских вертолетов UH-60M Black Hawk на фоне торговых споров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T22:08+0300

2026-10-14T22:08+0300

2026-10-14T22:08+0300

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Канада приостановила покупку 16 американских вертолетов UH-60M Black Hawk на фоне торговых споров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источники. "Правительство Канады во главе с Либеральной партией без лишней огласки распорядилось приостановить закупку 16 американских вертолетов UH-60M Black Hawk, относительно небольшую, но важную сделку, незадолго до начала торговых переговоров с администрацией Трампа летом прошлого года", - говорится на сайте телеканала. По информации CBC, вертолеты фирмы Sikorsky предназначались для канадских сил специального назначения. Источники телеканала утверждают, что решение связано с торговыми и дипломатическими трениями с администрацией Трампа. При этом, на тот момент сделка уже получила одобрение госдепа и должна была быть направлена на утверждение в конгресс. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в 2025 году после того, как Трамп ввел 25-процентные пошлины на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. В ответ Оттава приняла зеркальные меры. Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, Вашингтон впоследствии повысил пошлины, установив их на уровне 50% для стали и алюминия. По данным Блумберг, недавний раунд торговых переговоров сорвался в последний момент из-за позиции министра торговли США Говарда Латника.

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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп