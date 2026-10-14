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Часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия, сообщили СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия, сообщили СМИ
Часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия, сообщили СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия, сообщили СМИ
Часть сельских школ в Румынии могут этой зимой отменить занятия, если власти не найдут средства на отопление, сообщает телеканал Digi 24. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:30+0300
2026-10-14T15:30+0300
мировая экономика
румыния
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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Часть сельских школ в Румынии могут этой зимой отменить занятия, если власти не найдут средства на отопление, сообщает телеканал Digi 24. "В отсутствие полноценного правительства тысячи сельских школьников могут быть отправлены домой этой зимой, если власти не найдут денег на отопление школ. Временное правительство не может принять меры по корректировке бюджета, запрошенные мэрами, и решение проблем зависит от формирования правительства с полными полномочиями", - сообщает телеканал. В селе Варэшти уезда Джурджу власти рассказали, что не смогли купить дрова для школы, потому что погашали долги за электроэнергию. В коммуне Будешть уезда Калараш местная администрация заявила, что не может позволить себе дизельное топливо, необходимое для отопления. Для работы местной дизельной электростанции нужно около 300 литров топлива в сутки. Как сообщает телеканал, подобная ситуация уже была в 2022 году. Тогда ученики в некоторых селах были отправлены по домам, поскольку местные власти не могли позволить себе расходы на отопление. Политический кризис продолжается в Румынии с мая 2026 года после распада правоцентристской коалиции. Законодатели ранее отклонили три предложенные президентом кандидатуры на пост премьер-министра: Зигфрида Мурешана, Еуджена Томака и Адриана Вешти.
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мировая экономика, румыния
Мировая экономика, РУМЫНИЯ
15:30 14.10.2026
 
Часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия, сообщили СМИ

Digi 24: часть сельских школ в Румынии могут отменить занятия зимой

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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Часть сельских школ в Румынии могут этой зимой отменить занятия, если власти не найдут средства на отопление, сообщает телеканал Digi 24.
"В отсутствие полноценного правительства тысячи сельских школьников могут быть отправлены домой этой зимой, если власти не найдут денег на отопление школ. Временное правительство не может принять меры по корректировке бюджета, запрошенные мэрами, и решение проблем зависит от формирования правительства с полными полномочиями", - сообщает телеканал.
В селе Варэшти уезда Джурджу власти рассказали, что не смогли купить дрова для школы, потому что погашали долги за электроэнергию. В коммуне Будешть уезда Калараш местная администрация заявила, что не может позволить себе дизельное топливо, необходимое для отопления. Для работы местной дизельной электростанции нужно около 300 литров топлива в сутки.
Как сообщает телеканал, подобная ситуация уже была в 2022 году. Тогда ученики в некоторых селах были отправлены по домам, поскольку местные власти не могли позволить себе расходы на отопление.
Политический кризис продолжается в Румынии с мая 2026 года после распада правоцентристской коалиции. Законодатели ранее отклонили три предложенные президентом кандидатуры на пост премьер-министра: Зигфрида Мурешана, Еуджена Томака и Адриана Вешти.
 
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