https://1prime.ru/20261014/chesnok-874218494.html

Как выбрать чеснок и сохранить его до весны: советы экспертов ЦОК АПК

Как выбрать чеснок и сохранить его до весны: советы экспертов ЦОК АПК - 14.10.2026, ПРАЙМ

Как выбрать чеснок и сохранить его до весны: советы экспертов ЦОК АПК

Эксперты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" объяснили, как в домашних условиях проверить чеснок на свежесть и какие исследования он проходит перед попаданием на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

общество

центральная азия

чеснок

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Эксперты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" объяснили, как в домашних условиях проверить чеснок на свежесть и какие исследования он проходит перед попаданием на прилавок.Чеснок — культура с тысячелетней историей, его родина — степи Центральной Азии. Славянское название, вероятно, происходит от слова "чесать": головка растения словно расчесывается на отдельные зубки. Миф о том, что чеснок отпугивает вампиров, имеет реальные корни: в эпоху, когда о микробах не знали, его интуитивно использовали для укрепления иммунитета и дезинфекции воздуха. Сегодня известно, что защитная сила чеснока реальна — он помогает против вирусов и бактерий.Главное богатство чеснока — аллицин, который образуется при разрушении зубчика. Он обладает бактерицидным и противовирусным действием. Также в составе есть витамины С, В1, В6, селен, марганец и цинк. Регулярное употребление помогает снижать давление и уровень "плохого" холестерина.Перед продажей чеснок проходит строгий лабораторный контроль. Специалисты проверяют его на карантинных вредителей, нитраты (накапливаются в донце и ростках), тяжелые металлы, пестициды и паразитов. Безопасность регулируется Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011.При выборе эксперты советуют обращать внимание на плотность головки: она должна быть твердой и тяжелой. Мягкая или пустая головка — признак гниения или усыхания. Шелуха должна быть сухой и шуршащей. Зеленый росток говорит о том, что овощ начал прорастать и быстро потеряет вкус.Чтобы чеснок долежал до весны, его нужно хранить в сухом прохладном месте при температуре +2…+5°C с хорошей вентиляцией. Полиэтиленовые пакеты не подходят — в них чеснок задыхается и гниет. Лучше использовать плетеные косы, сетки или картонные коробки с отверстиями. Очищенные зубчики можно хранить в банке с растительным маслом в холодильнике не более 2–3 месяцев.Отдельно эксперты отметили пользу чесночных стрелок — цветочных побегов озимого чеснока. Их удаляют в июне, чтобы растение наращивало луковицу. Стрелки не уступают зубчикам по свойствам: богаты витамином С, эфирными маслами, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Идеальны молодые, нераспрямившиеся стрелки ярко-зеленого цвета.И главный совет: чтобы активировать аллицин, измельченный чеснок нужно оставить на воздухе на 10–15 минут перед термической обработкой. Если бросить его на сковороду сразу, высокая температура разрушит ферменты, и большая часть пользы будет утеряна.

центральная азия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , центральная азия, чеснок