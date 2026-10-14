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Спрос на жилье в США упал до минимума с 2013 года, заявили в Redfin

Спрос на жилье в США упал до минимума с 2013 года, заявили в Redfin - 14.10.2026, ПРАЙМ

Спрос на жилье в США упал до минимума с 2013 года, заявили в Redfin

Число покупателей жилья в США в сентябре упало до рекордного минимума с 2013 года (928,9 тысячи), тогда как число продавцов выросло до пика с марта 2020 года... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:46+0300

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ВАШИНГТОН, 14 окт – ПРАЙМ. Число покупателей жилья в США в сентябре упало до рекордного минимума с 2013 года (928,9 тысячи), тогда как число продавцов выросло до пика с марта 2020 года (1,51 миллиона), следует из отчета онлайн-сервиса по поиску и продаже недвижимости Redfin. "В сентябре на рынке недвижимости страны насчитывалось 928 892 покупателя - это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 2013 года… С другой стороны, на рынке было зарегистрировано примерно 1 510 784 продавца жилья - максимум с марта 2020 года. Это на 1,2% больше, чем месяцем ранее", - говорится в отчете. В результате число продавцов превысило число покупателей на 62,6%, что стало самым глубоким разрывом между спросом и предложением со времен кризиса 2008 года, отмечают аналитики Redfin. "Это рынок покупателя, рожденный осторожностью, а не силой… Покупатели получили колоссальное преимущество на переговорах в большинстве регионов страны просто потому, что огромное количество других потенциальных клиентов вытеснены с рынка неподъемными ценами или напуганы экономической неопределенностью", - заявил старший экономист Redfin Асад Хан. Основной причиной перекоса эксперты Redfin называют заградительные ипотечные ставки, удерживающиеся на высоком уровне цены, а также рост сопутствующих расходов - страховок и сборов ассоциаций домовладельцев. При этом собственники продолжают массово выставлять объекты на рынок, так как многие устали годами ждать снижения ставок или опасаются падения цен в будущем. При этом, по оценке Redfin, 41 из 50 крупнейших агломераций США сейчас находятся в зоне классического "рынка покупателя". Сильнее всего перевес ощущается во Флориде и Техасе, где продолжается активное строительство нового жилья. Ранее в среду вице-президент и заместитель главного экономиста Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) Джоэл Кан сообщил, что фиксированная ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7,5% - это максимум с ноября 2023 года и более чем на процентный пункт выше, чем годом ранее.

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