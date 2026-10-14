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Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов
Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов
Министерство иностранных дел Дании призвало США вести разведывание нефти, газа и минералов в Гренландии в соответствии с законодательством острова. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:14+0300
2026-10-14T22:14+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Дании призвало США вести разведывание нефти, газа и минералов в Гренландии в соответствии с законодательством острова. В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов. "Если США хотят проводить разведку нефти, газа и минералов в недрах Гренландии, это должно происходить в рамках соответствующего гренландского законодательства", - приводит заявление датского МИД телеканал TV2. Как уточняет телеканал, министерство напомнило, что соглашение между Гренландией, Данией и США не предоставляет американским инвесторам особых прав на сырьевые ресурсы острова. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.
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газ, гренландия, сша, дания, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид, ес
Газ, Гренландия, США, ДАНИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МИД, ЕС
Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов
МИД Дании призвал США разведывать нефть, газ и минералы в Гренландии в рамках ее законов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Дании призвало США вести разведывание нефти, газа и минералов в Гренландии в соответствии с законодательством острова.
В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов.
"Если США хотят проводить разведку нефти, газа и минералов в недрах Гренландии, это должно происходить в рамках соответствующего гренландского законодательства", - приводит заявление датского МИД телеканал TV2.
Как уточняет телеканал, министерство напомнило, что соглашение между Гренландией, Данией и США не предоставляет американским инвесторам особых прав на сырьевые ресурсы острова.
США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове.
Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.