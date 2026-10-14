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Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов

Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Дания призвала США разведывать нефть и газ в Гренландии в рамках законов

Министерство иностранных дел Дании призвало США вести разведывание нефти, газа и минералов в Гренландии в соответствии с законодательством острова. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T22:14+0300

2026-10-14T22:14+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Дании призвало США вести разведывание нефти, газа и минералов в Гренландии в соответствии с законодательством острова. В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов. "Если США хотят проводить разведку нефти, газа и минералов в недрах Гренландии, это должно происходить в рамках соответствующего гренландского законодательства", - приводит заявление датского МИД телеканал TV2. Как уточняет телеканал, министерство напомнило, что соглашение между Гренландией, Данией и США не предоставляет американским инвесторам особых прав на сырьевые ресурсы острова. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на острове выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов. Объемы многих обнаруженных ресурсов еще предстоит уточнить. Однако освоение месторождений осложняется природными условиями и недостатком инфраструктуры.

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газ, гренландия, сша, дания, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид, ес