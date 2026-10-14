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Датчане стали покупать камины и печи из-за роста цен на электроэнергию

Датчане стали покупать камины и печи из-за роста цен на электроэнергию - 14.10.2026, ПРАЙМ

Датчане стали покупать камины и печи из-за роста цен на электроэнергию

Все больше датчан стали покупать камины и дровяные печи из-за роста цен на электроэнергию, конфликта на Украине и намерения в случае чего продержаться три дня... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:26+0300

2026-10-14T17:26+0300

2026-10-14T17:41+0300

украина

ес

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Все больше датчан стали покупать камины и дровяные печи из-за роста цен на электроэнергию, конфликта на Украине и намерения в случае чего продержаться три дня без электричества, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на профильный магазин и Ассоциацию поставщиков. "Высокие цены на электроэнергию, конфликт на Украине и повышенное внимание к нашей (гражданской - ред.) готовности также побуждают больше людей покупать дровяные печи и камины с закрытой топкой", - говорится в сообщении канала. По словам совладельца профильного магазина "Копенгагенский центр каминов" Тобиаса Кюнау, торговля идет хорошо - и не только потому, что сейчас высокий спрос. "Когда клиенты приходят, то у них в голове сидит, что они должны продержаться трое суток без электричества", - заявил Кюнау в комментарии TV2. Об этой же тенденции говорят в Ассоциации датских поставщиков каминов и дровяных печей (Dapo). За первое полугодие 2026 года члены этой организации продали датчанам на 7% больше дровяных печей и на 12% больше каминов с закрытой топкой, чем в тот же период в 2025. Как ожидается, эта тенденция сохранится до конца второго полугодия. Кроме того, как напоминает TV2, в 2021 году был принят закон, обязывающий заменять или выбрасывать старые дровяные печи и камины при покупке нового жилья. Эти меры были призваны снизить вред здоровью от частиц, выделяемых старыми печами. По словам Кюнау, в районе Копенгагена многие стали делать выбор в пользу замены, а не утилизации, поскольку так люди чувствуют себя более защищенными. Евросоюз в последние годы последовательно сокращает импорт российского газа, стремясь заменить его поставками из альтернативных источников. По расчетам РИА Новости, при сохранении существующих рыночных цен отказ от трубопроводного газа из России зимой будет дополнительно стоить ЕС около 8 миллиардов евро.

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