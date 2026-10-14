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Дефицит бюджета Казахстана в 2027 году составит $10,2 миллиарда - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета Казахстана в 2027 году составит $10,2 миллиарда
Дефицит бюджета Казахстана в 2027 году составит $10,2 миллиарда - 14.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Казахстана в 2027 году составит $10,2 миллиарда
Дефицит госбюджета Казахстана в следующем году составит 4,6 триллиона тенге (10,2 миллиарда долларов) или 2,3% к ВВП, заявил министр финансов республики Мади... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:36+0300
2026-10-14T10:36+0300
финансы
мировая экономика
казахстан
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АСТАНА, 14 окт - ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Казахстана в следующем году составит 4,6 триллиона тенге (10,2 миллиарда долларов) или 2,3% к ВВП, заявил министр финансов республики Мади Такиев. "Три ключевые цифры 2027 года: доходы - 25,4 триллиона тенге (56,4 миллиарда долларов -ред.), расходы - 30,2 триллиона тенге (67,1 миллиарда долларов - ред.), дефицит - 4,6 триллиона тенге или 2,3% к ВВП", - сообщил Такиев на заседании курултая (парламента), где в первом чтении правительство представляет проект трехлетнего бюджета. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании в курултае ранее заявил, что при подготовке бюджета были сокращены расходы на 6,7 триллиона тенге (14,8 миллиарда долларов). Он отметил, что сокращение расходной части бюджета ведется в постоянном режиме, в частности, по поручению президента в стране продолжается мораторий на строительство административных зданий государственных органов. В рамках этой работы кабмин Казахстана намерен повысить эффективность налогового и таможенного администрирования и провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ, чтобы избавиться от неэффективных государственных расходов. Также правительство Казахстана намерено продолжить придерживаться установленных бюджетных ограничений, обеспечивать взвешенный подход к использованию средств Национального фонда и учитывать стоимость государственных заимствований.
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финансы, мировая экономика, казахстан
Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
10:36 14.10.2026
 
Дефицит бюджета Казахстана в 2027 году составит $10,2 миллиарда

Минфин Казахстана: дефицит госбюджета в 2027 году составит $10,2 миллиарда

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АСТАНА, 14 окт - ПРАЙМ. Дефицит госбюджета Казахстана в следующем году составит 4,6 триллиона тенге (10,2 миллиарда долларов) или 2,3% к ВВП, заявил министр финансов республики Мади Такиев.
"Три ключевые цифры 2027 года: доходы - 25,4 триллиона тенге (56,4 миллиарда долларов -ред.), расходы - 30,2 триллиона тенге (67,1 миллиарда долларов - ред.), дефицит - 4,6 триллиона тенге или 2,3% к ВВП", - сообщил Такиев на заседании курултая (парламента), где в первом чтении правительство представляет проект трехлетнего бюджета.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании в курултае ранее заявил, что при подготовке бюджета были сокращены расходы на 6,7 триллиона тенге (14,8 миллиарда долларов). Он отметил, что сокращение расходной части бюджета ведется в постоянном режиме, в частности, по поручению президента в стране продолжается мораторий на строительство административных зданий государственных органов.
В рамках этой работы кабмин Казахстана намерен повысить эффективность налогового и таможенного администрирования и провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ, чтобы избавиться от неэффективных государственных расходов.
Также правительство Казахстана намерено продолжить придерживаться установленных бюджетных ограничений, обеспечивать взвешенный подход к использованию средств Национального фонда и учитывать стоимость государственных заимствований.
 
ФинансыМировая экономикаКАЗАХСТАН
 
 
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