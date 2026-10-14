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Делегация Афганистана представит доклад о железнодорожной сети страны

Делегация Афганистана представит доклад о железнодорожной сети страны - 14.10.2026, ПРАЙМ

Делегация Афганистана представит доклад о железнодорожной сети страны

Делегация Афганистана представит доклад о текущем состоянии железнодорожной сети страны, ходе реализации инфраструктурных проектов и планах по дальнейшему... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:27+0300

2026-10-14T10:27+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Делегация Афганистана представит доклад о текущем состоянии железнодорожной сети страны, ходе реализации инфраструктурных проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли на 14-м совещании министров транспорта стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое состоится в четверг в Астане, сообщает афганский новостной портал Ariana news. "Глава управления железных дорог Афганистана Абдул Карим Фатех в составе технической делегации прибыл в Казахстан для участия в 14-м совещании министров транспорта стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое состоится в четверг в Астане. В ходе мероприятия Фатех представит доклад о текущем состоянии железнодорожной сети Афганистана, ходе реализации инфраструктурных проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли", - говорится в сообщении. Планируется, что афганская делегация проведет переговоры с представителями стран - членов ОЭС, темой которых станут вопросы расширения торговли и транзита, укрепления региональных транспортных связей и углубления экономического сотрудничества. Как сообщает пресс-служба управления железный дорог Афганистана, "участие делегации Исламского Эмирата в данном мероприятии должно способствовать продвижению совместных железнодорожных проектов, привлечению инвестиций и укреплению транспортного сообщения между Афганистаном и другими государствами - членами ОЭС". Одним из самых амбициозных проектов Афганистана является Трансафганская железная дорога по маршруту Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Проект призван создать логистический коридор, связывающий страны Центральной Азии со странами Южной Азии, и сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30–40%.

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мировая экономика, афганистан, астана, казахстан, оэс