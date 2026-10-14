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Старыш: диверсификация поставок газа в Молдавию привела к росту тарифа

Старыш: диверсификация поставок газа в Молдавию привела к росту тарифа - 14.10.2026, ПРАЙМ

Старыш: диверсификация поставок газа в Молдавию привела к росту тарифа

Диверсификация поставок газа в Молдавию привела не к снижению, а к росту тарифа, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:30+0300

газ

молдавия

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молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Диверсификация поставок газа в Молдавию привела не к снижению, а к росту тарифа, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш. В Молдавии 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ - тариф для бытовых потребителей вырос с 0,81 доллара до 1,15 доллара за кубометр с учетом НДС, вместо 0,81 доллара. Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике решило вновь пересмотреть тариф, с 1 октября потребители платят 1,47 доллара за кубометр. Одновременно с этим вырос тариф на отопление в Кишиневе на 62% до 185 долларов за гигакалорию, и на 53% в северных районах республики - до 190 долларов за гигакалорию. "Диверсификация должна приводить к снижению тарифа. У тебя есть выбор — выбрать дешевле. А когда в результате диверсификации тариф только растет, в чем ее смысл? Либо она проведена коряво, либо изначально имела именно эту цель", — заявил Старыш журналистам. По его словам, удорожание энергоносителей запускает цепную реакцию роста цен, увеличивая расходы граждан. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.

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газ, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром, energocom