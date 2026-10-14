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Россия продолжит экономическое сотрудничество с США, заявил Дмитриев

Россия продолжит экономическое сотрудничество с США, заявил Дмитриев - 14.10.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит экономическое сотрудничество с США, заявил Дмитриев

Несмотря на попытки Европы сорвать любое взаимодействие с США, Россия продолжит экономическое сотрудничество со Штатами, сообщил журналистам в кулуарах РЭН... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:46+0300

2026-10-14T14:46+0300

2026-10-14T14:46+0300

россия

мировая экономика

сша

европа

москва

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Несмотря на попытки Европы сорвать любое взаимодействие с США, Россия продолжит экономическое сотрудничество со Штатами, сообщил журналистам в кулуарах РЭН спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает", - сообщил Дмитриев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, сша, европа, москва, кирилл дмитриев