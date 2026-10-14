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Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев
Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев - 14.10.2026, ПРАЙМ
Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев
Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку, заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя"... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:47+0300
2026-10-14T14:47+0300
россия
мировая экономика
сша
москва
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку, заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев
РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, Кирилл Дмитриев
14:47 14.10.2026
 
Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев

Дмитриев: дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку, заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАКирилл Дмитриев
 
 
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