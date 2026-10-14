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Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев

Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев - 14.10.2026, ПРАЙМ

Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам, заявил Дмитриев

Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку, заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя"... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

россия

мировая экономика

сша

москва

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дизельная сделка России и США выгодна обеим странам и мировому рынку, заявил журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, сша, москва, кирилл дмитриев