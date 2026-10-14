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Дмитриев рассказал о диалоге России и США по снятию санкций - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев рассказал о диалоге России и США по снятию санкций
Дмитриев рассказал о диалоге России и США по снятию санкций - 14.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о диалоге России и США по снятию санкций
США пока придерживаются позиции, что снимать санкции с российских компаний сложно, но взаимный диалог по этому направлению продолжается, сообщил... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:30+0300
2026-10-14T15:30+0300
россия
сша
вашингтон
москва
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. США пока придерживаются позиции, что снимать санкции с российских компаний сложно, но взаимный диалог по этому направлению продолжается, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Когда мы посещали Вашингтон, вопрос снятия санкций стоял, именно чтобы снимали санкции с компаний. До этого США делали некие послабления по снятию санкций с российской нефти, но это было на ежемесячной основе. Сейчас пока США занимают позицию, что снимать санкции с компаний - это сложно, но мы работаем с ними по различным направлениям", - сказал он в интервью ИС "Вести". США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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россия, сша, вашингтон, москва, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер
РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
15:30 14.10.2026
 
Дмитриев рассказал о диалоге России и США по снятию санкций

Дмитриев: США считают, что снимать санкции с компаний сложно, но диалог продолжается

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. США пока придерживаются позиции, что снимать санкции с российских компаний сложно, но взаимный диалог по этому направлению продолжается, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Когда мы посещали Вашингтон, вопрос снятия санкций стоял, именно чтобы снимали санкции с компаний. До этого США делали некие послабления по снятию санкций с российской нефти, но это было на ежемесячной основе. Сейчас пока США занимают позицию, что снимать санкции с компаний - это сложно, но мы работаем с ними по различным направлениям", - сказал он в интервью ИС "Вести".
США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта.
Позже в Белом доме сообщили РИА Новости, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
 
РОССИЯСШАВАШИНГТОНМОСКВАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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