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Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США
Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США - 14.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает подписания | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:47+0300
2026-10-14T16:47+0300
2026-10-14T16:47+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает подписания первых контрактов по дизтопливу с США в ближайшие дни. "Все будет в ближайшие уже дни", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда могут быть подписаны первые контракты по дизельному топливу и начаты поставки. "Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Но настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем прямо, я бы сказал, в ежечасовом режиме, решая очень много логистических вопросов о том, как это все быстро и эффективно реализовать", - сообщил он журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, рфпи, дизель, дизельное топливо
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, РФПИ, дизель, дизельное топливо
Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США
Дмитриев заявил, что ожидает подписания первых контрактов по дизтопливу в ближайшие дни
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает подписания первых контрактов по дизтопливу с США в ближайшие дни.
"Все будет в ближайшие уже дни", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда могут быть подписаны первые контракты по дизельному топливу и начаты поставки.
"Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Но настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем прямо, я бы сказал, в ежечасовом режиме, решая очень много логистических вопросов о том, как это все быстро и эффективно реализовать", - сообщил он журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.