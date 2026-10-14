https://1prime.ru/20261014/dmitriev-874238370.html

Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США

Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США - 14.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал, когда подпишут первые контракты по дизтопливу с США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает подписания | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:47+0300

2026-10-14T16:47+0300

2026-10-14T16:47+0300

россия

сша

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

рфпи

дизель

дизельное топливо

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает подписания первых контрактов по дизтопливу с США в ближайшие дни. "Все будет в ближайшие уже дни", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда могут быть подписаны первые контракты по дизельному топливу и начаты поставки. "Мы в очень активных, в ежечасовых коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Но настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем прямо, я бы сказал, в ежечасовом режиме, решая очень много логистических вопросов о том, как это все быстро и эффективно реализовать", - сообщил он журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, рфпи, дизель, дизельное топливо