https://1prime.ru/20261014/dohod-874232476.html

Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей

Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей

Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:15+0300

2026-10-14T15:15+0300

2026-10-14T15:15+0300

финансы

банки

александр попов

вэб

социальный фонд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874232476.jpg?1791980123

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации. "Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходы расширенного портфеля ВЭБ за 9 месяцев 2026 года составили свыше 332 миллиардов рублей, по портфелю госбумаг показатель достиг 5,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Доходность по расширенному портфелю накоплений ВЭБа по итогам 9 месяцев 2026 года достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю государственных ценных бумаг. "Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 миллиона будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом", - сказал управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, в третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, ВЭБ наращивал вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. "Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал он. Государственная управляющая компания ВЭБ инвестирует накопления свыше 36,5 миллиона человек - клиентов Социального фонда России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, александр попов, вэб, социальный фонд