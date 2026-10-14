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Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей
Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:15+0300
2026-10-14T15:15+0300
2026-10-14T15:15+0300
финансы
банки
александр попов
вэб
социальный фонд
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходы расширенного портфеля ВЭБ за 9 месяцев 2026 года составили свыше 332 миллиардов рублей, по портфелю госбумаг показатель достиг 5,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Доходность по расширенному портфелю накоплений ВЭБа по итогам 9 месяцев 2026 года достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю государственных ценных бумаг.
"Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 миллиона будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом", - сказал управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, в третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, ВЭБ наращивал вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. "Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал он.
Государственная управляющая компания ВЭБ инвестирует накопления свыше 36,5 миллиона человек - клиентов Социального фонда России.
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финансы, банки, александр попов, вэб, социальный фонд
Финансы, Банки, Александр Попов, ВЭБ, Социальный фонд
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей
Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений превысил 332 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходы расширенного портфеля ВЭБ за 9 месяцев 2026 года составили свыше 332 миллиардов рублей, по портфелю госбумаг показатель достиг 5,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Доходность по расширенному портфелю накоплений ВЭБа по итогам 9 месяцев 2026 года достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю государственных ценных бумаг.
"Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 миллиона будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом", - сказал управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, в третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, ВЭБ наращивал вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. "Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал он.
Государственная управляющая компания ВЭБ инвестирует накопления свыше 36,5 миллиона человек - клиентов Социального фонда России.