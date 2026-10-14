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Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей
Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:15+0300
2026-10-14T15:15+0300
финансы
банки
александр попов
вэб
социальный фонд
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации. "Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходы расширенного портфеля ВЭБ за 9 месяцев 2026 года составили свыше 332 миллиардов рублей, по портфелю госбумаг показатель достиг 5,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Доходность по расширенному портфелю накоплений ВЭБа по итогам 9 месяцев 2026 года достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю государственных ценных бумаг. "Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 миллиона будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом", - сказал управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, в третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, ВЭБ наращивал вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. "Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал он. Государственная управляющая компания ВЭБ инвестирует накопления свыше 36,5 миллиона человек - клиентов Социального фонда России.
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192
40
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40
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финансы, банки, александр попов, вэб, социальный фонд
Финансы, Банки, Александр Попов, ВЭБ, Социальный фонд
15:15 14.10.2026
 
Доход ВЭБа от инвестирования пенсионных накоплений превысил 332 млрд рублей

Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений превысил 332 миллиарда рублей

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам девяти месяцев текущего года превысил 332 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
"Поступления по портфелям по итогам трех кварталов были обеспечены в основном за счет купонных и процентных платежей. Доходы расширенного портфеля ВЭБ за 9 месяцев 2026 года составили свыше 332 миллиардов рублей, по портфелю госбумаг показатель достиг 5,88 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Доходность по расширенному портфелю накоплений ВЭБа по итогам 9 месяцев 2026 года достигла 16,56% в годовом выражении и 14,97% годовых по портфелю государственных ценных бумаг.
"Три квартала 2026 года оказались довольно позитивными с точки зрения доходности, для порядка 36 миллиона будущих пенсионеров она более чем вдвое превысила показатели инфляции. Не менее важно, что средства будущих пенсий прирастают и накопленным — в 10, 15 и более лет — итогом", - сказал управляющий директор блока "Накопления. Инвестиции в развитие" ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, в третьем квартале, как и на протяжении всего 2026 года, ВЭБ наращивал вложения как в ОФЗ, так и в облигации крупнейших компаний. "Такие инвестиции очень надежны, довольно привлекательны по доходности и при этом обеспечивают развитие промышленности, транспорта, цифровых решений и связи в городах и регионах", - сказал он.
Государственная управляющая компания ВЭБ инвестирует накопления свыше 36,5 миллиона человек - клиентов Социального фонда России.
 
ФинансыБанкиАлександр ПоповВЭБСоциальный фонд
 
 
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