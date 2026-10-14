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Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии

Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии - 14.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии

Глобальный государственный долг растет, и это уже не просто тревожный фон, а реальный тормоз для развития большинства стран. Суть проблемы проста: чем дороже... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T06:06+0300

2026-10-14T06:06+0300

2026-10-14T06:06+0300

мнения аналитиков

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всемирный банк

глобальный госдолг

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глобальный государственный долг растет, и это уже не просто тревожный фон, а реальный тормоз для развития большинства стран. Суть проблемы проста: чем дороже обслуживание долга, тем меньше денег остается на школы, больницы, инфраструктуру и социалку. По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию, только за 2018–2024 годы доля доходов, которую государства могут направить на свои нужды, сократилась до 73%. Остальное "съели" процентные выплаты.Ставки сделали свое делоОтветом на разгон инфляции после 2022 года стало повышение ключевых ставок. Идея была стандартной, но результат оказался болезненным: новые заимствования резко подорожали, особенно для развивающихся стран. Ликвидность сжалась, а риски долговых кризисов выросли. Правительства потеряли возможность комфортно рефинансировать старые долги. При этом международная торговля — традиционный источник средств для снижения долговой нагрузки — замедлилась. Глобальный рост тоже пробуксовывает. Экстренное кредитование от МВФ и Всемирного банка стало менее доступным. Итог: высокий госдолг рискует остаться с нами надолго.Кто в зоне рискаВсе больше стран МВФ классифицирует как "находящиеся в состоянии долгового кризиса". Рынок долга остаются крайне чувствительными к геополитике и росту протекционизма. Хронический рост задолженности ставит крест на выполнении целей устойчивого развития. Главный вопрос — как выстроить эффективное управление долгом. Эксперты солидарны: нужно ограничивать заимствования на рынках облигаций. Особое внимание — популярным корпоративным бумагам, связанным с искусственным интеллектом. Здесь важно не перегреть пузырь.Фискальное планирование выходит на первый планЧтобы долг был устойчивым, правительствам нужна четкая фискальная стратегия. Рынок должен видеть: власти контролируют ситуацию. Это возвращает доверие и снижает стоимость заимствований. Сейчас в развитых странах ставки несколько стабилизировались, но доходность длинных облигаций выросла. Заемщики все чаще выпускают короткие бумаги.Однако короткий долг — палка о двух концах: он делает государства заложниками колебаний краткосрочных ставок и создает риски рефинансирования в будущем. Чем выше доходность гособлигаций, тем дороже обслуживание долга. А значит, меньше поддержки уязвимым домохозяйствам и другим социально значимым расходам.Что делатьДля эффективного управления долгом нужна устойчивость рынков гособлигаций вдолгую. Это позволит не только решать проблемы задолженности, но и финансировать инвестиции, столь необходимые для слабого экономического роста.Вторая компонента — ужесточение фискальной политики. Она остается мягкой во многих странах. Даже там, где наметился разворот (например, в Китае на фоне слабого внутреннего спроса), пока не удается добиться снижения отношения долга к ВВП.В Европе ситуация особая. Приоритеты — рост расходов на оборону и энергобезопасность. Плюс старение населения требует все больше средств на социальные обязательства. Проблема долговой нагрузки актуализируется с каждым днем. Требуется более решительное ужесточение фискальной политики. Без этого долговая спираль будет только раскручиваться.Автор: Евгений Смирнов, д.э.н. профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

китай

европа

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2026

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Евгений Смирнов https://img.cdn1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://img.cdn1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, китай, европа, мвф, оон, всемирный банк, глобальный госдолг