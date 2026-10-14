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Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии
Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии - 14.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии
Глобальный государственный долг растет, и это уже не просто тревожный фон, а реальный тормоз для развития большинства стран. Суть проблемы проста: чем дороже... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:06+0300
2026-10-14T06:06+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
китай
европа
мвф
оон
всемирный банк
глобальный госдолг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874184204.jpg?1791947165
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глобальный государственный долг растет, и это уже не просто тревожный фон, а реальный тормоз для развития большинства стран. Суть проблемы проста: чем дороже обслуживание долга, тем меньше денег остается на школы, больницы, инфраструктуру и социалку. По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию, только за 2018–2024 годы доля доходов, которую государства могут направить на свои нужды, сократилась до 73%. Остальное "съели" процентные выплаты.Ставки сделали свое делоОтветом на разгон инфляции после 2022 года стало повышение ключевых ставок. Идея была стандартной, но результат оказался болезненным: новые заимствования резко подорожали, особенно для развивающихся стран. Ликвидность сжалась, а риски долговых кризисов выросли. Правительства потеряли возможность комфортно рефинансировать старые долги. При этом международная торговля — традиционный источник средств для снижения долговой нагрузки — замедлилась. Глобальный рост тоже пробуксовывает. Экстренное кредитование от МВФ и Всемирного банка стало менее доступным. Итог: высокий госдолг рискует остаться с нами надолго.Кто в зоне рискаВсе больше стран МВФ классифицирует как "находящиеся в состоянии долгового кризиса". Рынок долга остаются крайне чувствительными к геополитике и росту протекционизма. Хронический рост задолженности ставит крест на выполнении целей устойчивого развития. Главный вопрос — как выстроить эффективное управление долгом. Эксперты солидарны: нужно ограничивать заимствования на рынках облигаций. Особое внимание — популярным корпоративным бумагам, связанным с искусственным интеллектом. Здесь важно не перегреть пузырь.Фискальное планирование выходит на первый планЧтобы долг был устойчивым, правительствам нужна четкая фискальная стратегия. Рынок должен видеть: власти контролируют ситуацию. Это возвращает доверие и снижает стоимость заимствований. Сейчас в развитых странах ставки несколько стабилизировались, но доходность длинных облигаций выросла. Заемщики все чаще выпускают короткие бумаги.Однако короткий долг — палка о двух концах: он делает государства заложниками колебаний краткосрочных ставок и создает риски рефинансирования в будущем. Чем выше доходность гособлигаций, тем дороже обслуживание долга. А значит, меньше поддержки уязвимым домохозяйствам и другим социально значимым расходам.Что делатьДля эффективного управления долгом нужна устойчивость рынков гособлигаций вдолгую. Это позволит не только решать проблемы задолженности, но и финансировать инвестиции, столь необходимые для слабого экономического роста.Вторая компонента — ужесточение фискальной политики. Она остается мягкой во многих странах. Даже там, где наметился разворот (например, в Китае на фоне слабого внутреннего спроса), пока не удается добиться снижения отношения долга к ВВП.В Европе ситуация особая. Приоритеты — рост расходов на оборону и энергобезопасность. Плюс старение населения требует все больше средств на социальные обязательства. Проблема долговой нагрузки актуализируется с каждым днем. Требуется более решительное ужесточение фискальной политики. Без этого долговая спираль будет только раскручиваться.Автор: Евгений Смирнов, д.э.н. профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
китай
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Евгений Смирнов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, мировая экономика, китай, европа, мвф, оон, всемирный банк, глобальный госдолг
Мнения аналитиков, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, МВФ, ООН, Всемирный банк, глобальный госдолг
06:06 14.10.2026
 
Госдолг съедает бюджеты: почему мир ждет эпоха жесткой экономии

Ставки сделали свое дело: мир входит в эпоху дорогих денег

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глобальный государственный долг растет, и это уже не просто тревожный фон, а реальный тормоз для развития большинства стран. Суть проблемы проста: чем дороже обслуживание долга, тем меньше денег остается на школы, больницы, инфраструктуру и социалку. По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию, только за 2018–2024 годы доля доходов, которую государства могут направить на свои нужды, сократилась до 73%. Остальное "съели" процентные выплаты.

Ставки сделали свое дело

Ответом на разгон инфляции после 2022 года стало повышение ключевых ставок. Идея была стандартной, но результат оказался болезненным: новые заимствования резко подорожали, особенно для развивающихся стран. Ликвидность сжалась, а риски долговых кризисов выросли. Правительства потеряли возможность комфортно рефинансировать старые долги. При этом международная торговля — традиционный источник средств для снижения долговой нагрузки — замедлилась. Глобальный рост тоже пробуксовывает. Экстренное кредитование от МВФ и Всемирного банка стало менее доступным. Итог: высокий госдолг рискует остаться с нами надолго.

Кто в зоне риска

Все больше стран МВФ классифицирует как "находящиеся в состоянии долгового кризиса". Рынок долга остаются крайне чувствительными к геополитике и росту протекционизма. Хронический рост задолженности ставит крест на выполнении целей устойчивого развития. Главный вопрос — как выстроить эффективное управление долгом. Эксперты солидарны: нужно ограничивать заимствования на рынках облигаций. Особое внимание — популярным корпоративным бумагам, связанным с искусственным интеллектом. Здесь важно не перегреть пузырь.

Фискальное планирование выходит на первый план

Чтобы долг был устойчивым, правительствам нужна четкая фискальная стратегия. Рынок должен видеть: власти контролируют ситуацию. Это возвращает доверие и снижает стоимость заимствований. Сейчас в развитых странах ставки несколько стабилизировались, но доходность длинных облигаций выросла. Заемщики все чаще выпускают короткие бумаги.
Однако короткий долг — палка о двух концах: он делает государства заложниками колебаний краткосрочных ставок и создает риски рефинансирования в будущем. Чем выше доходность гособлигаций, тем дороже обслуживание долга. А значит, меньше поддержки уязвимым домохозяйствам и другим социально значимым расходам.

Что делать

Для эффективного управления долгом нужна устойчивость рынков гособлигаций вдолгую. Это позволит не только решать проблемы задолженности, но и финансировать инвестиции, столь необходимые для слабого экономического роста.
Вторая компонента — ужесточение фискальной политики. Она остается мягкой во многих странах. Даже там, где наметился разворот (например, в Китае на фоне слабого внутреннего спроса), пока не удается добиться снижения отношения долга к ВВП.
В Европе ситуация особая. Приоритеты — рост расходов на оборону и энергобезопасность. Плюс старение населения требует все больше средств на социальные обязательства. Проблема долговой нагрузки актуализируется с каждым днем. Требуется более решительное ужесточение фискальной политики. Без этого долговая спираль будет только раскручиваться.
Автор: Евгений Смирнов, д.э.н. профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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