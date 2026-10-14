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Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17%
Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17%
Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла с 10-11% до 17%, рассказал заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:04+0300
2026-10-14T14:04+0300
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мировая экономика
иран
центральная азия
казахстан
снг
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла с 10-11% до 17%, рассказал заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин. "За последние четыре года доля стран СНГ во внешней торговле выросла с 10-11% до 17%... Этот формат совершенно не утратил свою актуальность. Наоборот, востребованность этого формата растет", - сказал Пылин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященной докладу РСМД "Формат 5+1: возможности сотрудничества со странами Центральной Азии". По его словам, СНГ нуждается в расширении сфер взаимодействия за счет транспорта, аграрной политики, социальных и экологических вопросов. Пылин отметил и актуальность формата "СНГ плюс", заявленного в октябре 2025 года, так как Иран накануне сообщил, что рассматривает возможность укрепления взаимодействия с регионом СНГ в его рамках. Доклад Российского совета по международным делам (РСМД) "Формат 5+1: возможности сотрудничества со странами Центральной Азии" представлен 14 октября на круглом столе в пресс-центре "Россия сегодня". Доклад посвящен формату "5+1" - диалогам пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) с внешними партнерами - от России и Китая до США и Евросоюза.
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192
40
192
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40
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40
россия, мировая экономика, иран, центральная азия, казахстан, снг, ран, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, СНГ, РАН, ЕС
14:04 14.10.2026
 
Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17%

Пылин: доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла до 17%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля стран СНГ во внешней торговле России за четыре года выросла с 10-11% до 17%, рассказал заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин.
"За последние четыре года доля стран СНГ во внешней торговле выросла с 10-11% до 17%... Этот формат совершенно не утратил свою актуальность. Наоборот, востребованность этого формата растет", - сказал Пылин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня", посвященной докладу РСМД "Формат 5+1: возможности сотрудничества со странами Центральной Азии".
По его словам, СНГ нуждается в расширении сфер взаимодействия за счет транспорта, аграрной политики, социальных и экологических вопросов.
Пылин отметил и актуальность формата "СНГ плюс", заявленного в октябре 2025 года, так как Иран накануне сообщил, что рассматривает возможность укрепления взаимодействия с регионом СНГ в его рамках.
Доклад Российского совета по международным делам (РСМД) "Формат 5+1: возможности сотрудничества со странами Центральной Азии" представлен 14 октября на круглом столе в пресс-центре "Россия сегодня". Доклад посвящен формату "5+1" - диалогам пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) с внешними партнерами - от России и Китая до США и Евросоюза.
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯКАЗАХСТАНСНГРАНЕС
 
 
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