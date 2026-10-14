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Доллар резко растет к мировым валютам
Доллар резко растет к мировым валютам - 14.10.2026, ПРАЙМ
Доллар резко растет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, резко поднимается в среду днем после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:07+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, резко поднимается в среду днем после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.44 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 102,71 пункта. Максимально показатель составлял 102,73 пункта - это самый высокий уровень с 10 апреля прошлого года. В то же время курс евро к доллару падал на 0,56%, до 1,1136 доллара за евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия в 1,1199 доллара. Минимально показатель достиг 1,1132 доллара, что стало самым низким уровнем с 16 мая 2025 года. Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, прогноз составлял 3,6%. До публикации статистики динамика индекса доллара и курса евро к доллару была практически нулевой.
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рынок, сша
Доллар резко растет к мировым валютам
Курс доллара к мировым валютам резко поднялся после публикации данных об инфляции в США
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, резко поднимается в среду днем после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.44 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) рос на 0,52%, до 102,71 пункта. Максимально показатель составлял 102,73 пункта - это самый высокий уровень с 10 апреля прошлого года.
В то же время курс евро к доллару падал на 0,56%, до 1,1136 доллара за евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия в 1,1199 доллара. Минимально показатель достиг 1,1132 доллара, что стало самым низким уровнем с 16 мая 2025 года.
Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, прогноз составлял 3,6%.
До публикации статистики динамика индекса доллара и курса евро к доллару была практически нулевой.