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Доллар резко растет к мировым валютам

Доллар резко растет к мировым валютам - 14.10.2026, ПРАЙМ

Доллар резко растет к мировым валютам

Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, резко поднимается в среду днем после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:07+0300

2026-10-14T16:07+0300

2026-10-14T16:20+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе к евро, резко поднимается в среду днем после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.44 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 102,71 пункта. Максимально показатель составлял 102,73 пункта - это самый высокий уровень с 10 апреля прошлого года. В то же время курс евро к доллару падал на 0,56%, до 1,1136 доллара за евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия в 1,1199 доллара. Минимально показатель достиг 1,1132 доллара, что стало самым низким уровнем с 16 мая 2025 года. Ранее в среду министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%, прогноз составлял 3,6%. До публикации статистики динамика индекса доллара и курса евро к доллару была практически нулевой.

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рынок, сша