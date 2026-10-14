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На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной закрыли движение

На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной закрыли движение - 14.10.2026, ПРАЙМ

На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной закрыли движение

Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:09+0300

2026-10-14T19:09+0300

2026-10-14T19:09+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве временно закрыто, сообщил столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в Telegram-канале дептранса.

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бизнес, россия, москва