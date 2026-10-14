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На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной открыли движение
На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной открыли движение - 14.10.2026, ПРАЙМ
На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной открыли движение
Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:04+0300
2026-10-14T20:04+0300
2026-10-14T20:04+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта.
В среду вечером в дептрансе сообщали, что движение временно закрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.
"Движение открыто", - говорится в Telegram-канале департамента.
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бизнес, россия, москва
На Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной открыли движение
Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве открыто
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Движение на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве открыто, сообщил столичный департамент транспорта.
В среду вечером в дептрансе сообщали, что движение временно закрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.
"Движение открыто", - говорится в Telegram-канале департамента.