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ЕБРР профинансирует модернизацию электросетей города Куляба в Таджикистане

ЕБРР профинансирует модернизацию электросетей города Куляба в Таджикистане - 14.10.2026, ПРАЙМ

ЕБРР профинансирует модернизацию электросетей города Куляба в Таджикистане

Евразийский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует модернизацию электросетей города Куляба на юге Таджикистана, в Хатлонской области, сообщает... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:25+0300

2026-10-14T08:25+0300

2026-10-14T08:25+0300

банки

таджикистан

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Евразийский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует модернизацию электросетей города Куляба на юге Таджикистана, в Хатлонской области, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. "Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 10 миллионов евро для модернизации электросетей Куляба и прилегающих районов", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства направят на внедрение современных систем учета, установку автоматических счетчиков, строительство новой подстанции и оплату электроэнергии. Подчеркивается, что финансирование станет продолжением проекта сокращения потерь электроэнергии в Хатлонской области, начатого в 2020 году. Его первоначальная стоимость составляла 36,4 миллиона евро, включая кредит ЕБРР и грант Европейского союза. Согласно данным министерства энергетики и водных ресурсов республики, в первом полугодии текущего года потери электроэнергии в Таджикистане составили 1,65 млрд кВт·ч, или 12,9% от общего объема отпущенной электроэнергии.

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банки, таджикистан, ебрр