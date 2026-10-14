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Мерц рассказал о новом инструменте торговой защиты Европы - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Мерц рассказал о новом инструменте торговой защиты Европы
Мерц рассказал о новом инструменте торговой защиты Европы - 14.10.2026, ПРАЙМ
Мерц рассказал о новом инструменте торговой защиты Европы
Еврокомиссия получит в свое распоряжение новый экономический инструмент, который позволит ЕС вводить масштабные ответные меры в случае введения против него... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:52+0300
2026-10-14T16:56+0300
мировая экономика
китай
германия
франция
фридрих мерц
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ес
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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия получит в свое распоряжение новый экономический инструмент, который позволит ЕС вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ранее Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в ЕК предложение создать новый инструмент для оперативного введения масштабных ответных мер на пошлины или санкции. "Мы планируем ввести новый инструмент торговой защиты, с помощью которого сможем быстро и решительно реагировать на целенаправленные атаки на наши отрасли и наши цепочки поставок… Эти решения, в частности, предоставят Европейской комиссии инструмент, позволяющий ей оперативно реагировать без обращения к Европейскому совету", - заявил Мерц во время выступления в бундестаге. Канцлер ФРГ отметил, что в дальнейшем Европейский совет сможет квалифицированным большинством отозвать меры, предпринятые в рамках нового инструмента Еврокомиссией. Однако то, что ЕК сможет принимать оперативные решения в обход масштабного механизма голосования в ЕС, повысит эффективность мер, предпринимаемых ЕК для реагирования на экономические угрозы. Мерц заявил, что вопрос введения этого механизма будет обсуждаться в ходе предстоящего заседания Европейского совета. "Мы больше не будем безучастно наблюдать за тем, как другие государства наносят ущерб нашей экономике, прибегая к масштабному субсидированию, искусственному занижению курсов валют, созданию избыточных производственных мощностей и агрессивному ценообразованию", - добавил Мерц. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что ФРГ и Франция хотят наделить ЕС полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, в том числе предоставив ЕК право в ускоренном порядке выводить с рынка китайские компании. Париж и Берлин рассматривают этот шаг как превентивную меру на случай, если Китай в ответ на запланированные ЕС меры по защите европейской промышленности ограничит экспорт критически важных видов сырья. В ФРГ и Франции ожидают, что сам сигнал о готовности пойти на радикальный шаг подтолкнет Китай к торговым уступкам и позволит избежать применения механизма исключения на практике. В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
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мировая экономика, китай, германия, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес, ек, handelsblatt
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС, ЕК, Handelsblatt
16:52 14.10.2026 (обновлено: 16:56 14.10.2026)
 
Мерц рассказал о новом инструменте торговой защиты Европы

Мерц: ЕК получит новый инструмент быстрого принятия мер в случае торговой войны

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БЕРЛИН, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия получит в свое распоряжение новый экономический инструмент, который позволит ЕС вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в ЕК предложение создать новый инструмент для оперативного введения масштабных ответных мер на пошлины или санкции.
"Мы планируем ввести новый инструмент торговой защиты, с помощью которого сможем быстро и решительно реагировать на целенаправленные атаки на наши отрасли и наши цепочки поставок… Эти решения, в частности, предоставят Европейской комиссии инструмент, позволяющий ей оперативно реагировать без обращения к Европейскому совету", - заявил Мерц во время выступления в бундестаге.
Канцлер ФРГ отметил, что в дальнейшем Европейский совет сможет квалифицированным большинством отозвать меры, предпринятые в рамках нового инструмента Еврокомиссией. Однако то, что ЕК сможет принимать оперативные решения в обход масштабного механизма голосования в ЕС, повысит эффективность мер, предпринимаемых ЕК для реагирования на экономические угрозы. Мерц заявил, что вопрос введения этого механизма будет обсуждаться в ходе предстоящего заседания Европейского совета.
"Мы больше не будем безучастно наблюдать за тем, как другие государства наносят ущерб нашей экономике, прибегая к масштабному субсидированию, искусственному занижению курсов валют, созданию избыточных производственных мощностей и агрессивному ценообразованию", - добавил Мерц.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что ФРГ и Франция хотят наделить ЕС полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, в том числе предоставив ЕК право в ускоренном порядке выводить с рынка китайские компании. Париж и Берлин рассматривают этот шаг как превентивную меру на случай, если Китай в ответ на запланированные ЕС меры по защите европейской промышленности ограничит экспорт критически важных видов сырья.
В ФРГ и Франции ожидают, что сам сигнал о готовности пойти на радикальный шаг подтолкнет Китай к торговым уступкам и позволит избежать применения механизма исключения на практике.
В конце мая американская газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров.
 
Мировая экономикаКИТАЙГЕРМАНИЯФРАНЦИЯФридрих МерцЭммануэль МакронЕСЕКHandelsblatt
 
 
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