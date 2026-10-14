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Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж
Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж - 14.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж
Качественный шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку, правильную посадку колес и грамотную затяжку крепежа, рассказал РИА Новости руководитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:17+0300
2026-10-14T09:17+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Качественный шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку, правильную посадку колес и грамотную затяжку крепежа, рассказал РИА Новости руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. "Качественный шиномонтаж — это осмотр колес, чистая и точная балансировка, правильная посадка шины и контролируемая затяжка крепежа. Эти операции занимают немного времени, но влияют на устойчивость автомобиля, управляемость и безопасность на дороге", - сказал эксперт. Так, перед началом работ в сервисе должны осмотреть колеса, убедиться в их чистоте и отсутствии камней в протекторе, а также проверить их на балансировочном стенде. После установки колеса крепеж можно предварительно наживить и подтянуть гайковертом, а финальную затяжку гаек следует выполнять динамометрическим ключом в правильной последовательности: крест-накрест при четырех крепежных отверстиях и по схеме "звезда" при пяти. "После смены колес не должно появляться вибрации на скорости, падения давления в одной шине или других новых изменений в поведении автомобиля. Если машину начало уводить в сторону после шиномонтажа, это тоже повод для проверки, хотя причина может быть не только в колесах", - отметил эксперт. В противном случае, по его словам, ошибки могут проявиться сразу после визита в сервис в виде вибрации на руле, утечки воздуха, биения колеса или проблем с крепежом.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
09:17 14.10.2026
 
Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж

Эксперт Погуляев: шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку и затяжку крепежа

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Качественный шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку, правильную посадку колес и грамотную затяжку крепежа, рассказал РИА Новости руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.
"Качественный шиномонтаж — это осмотр колес, чистая и точная балансировка, правильная посадка шины и контролируемая затяжка крепежа. Эти операции занимают немного времени, но влияют на устойчивость автомобиля, управляемость и безопасность на дороге", - сказал эксперт.
Так, перед началом работ в сервисе должны осмотреть колеса, убедиться в их чистоте и отсутствии камней в протекторе, а также проверить их на балансировочном стенде.
После установки колеса крепеж можно предварительно наживить и подтянуть гайковертом, а финальную затяжку гаек следует выполнять динамометрическим ключом в правильной последовательности: крест-накрест при четырех крепежных отверстиях и по схеме "звезда" при пяти.
"После смены колес не должно появляться вибрации на скорости, падения давления в одной шине или других новых изменений в поведении автомобиля. Если машину начало уводить в сторону после шиномонтажа, это тоже повод для проверки, хотя причина может быть не только в колесах", - отметил эксперт.
В противном случае, по его словам, ошибки могут проявиться сразу после визита в сервис в виде вибрации на руле, утечки воздуха, биения колеса или проблем с крепежом.
 
БизнесОбщество
 
 
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