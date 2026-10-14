https://1prime.ru/20261014/ekspert-874212865.html

Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж

Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как правильно провести шиномонтаж

Качественный шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку, правильную посадку колес и грамотную затяжку крепежа, рассказал РИА Новости руководитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

бизнес

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212865.jpg?1791958629

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Качественный шиномонтаж должен включать в себя осмотр, балансировку, правильную посадку колес и грамотную затяжку крепежа, рассказал РИА Новости руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. "Качественный шиномонтаж — это осмотр колес, чистая и точная балансировка, правильная посадка шины и контролируемая затяжка крепежа. Эти операции занимают немного времени, но влияют на устойчивость автомобиля, управляемость и безопасность на дороге", - сказал эксперт. Так, перед началом работ в сервисе должны осмотреть колеса, убедиться в их чистоте и отсутствии камней в протекторе, а также проверить их на балансировочном стенде. После установки колеса крепеж можно предварительно наживить и подтянуть гайковертом, а финальную затяжку гаек следует выполнять динамометрическим ключом в правильной последовательности: крест-накрест при четырех крепежных отверстиях и по схеме "звезда" при пяти. "После смены колес не должно появляться вибрации на скорости, падения давления в одной шине или других новых изменений в поведении автомобиля. Если машину начало уводить в сторону после шиномонтажа, это тоже повод для проверки, хотя причина может быть не только в колесах", - отметил эксперт. В противном случае, по его словам, ошибки могут проявиться сразу после визита в сервис в виде вибрации на руле, утечки воздуха, биения колеса или проблем с крепежом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество