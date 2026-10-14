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Эксперт ООН назвал приемлемый вариант строительства новой АЭС в Армении

Эксперт ООН назвал приемлемый вариант строительства новой АЭС в Армении - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт ООН назвал приемлемый вариант строительства новой АЭС в Армении

Приемлемым вариантом при строительстве новой АЭС в Армении будет технология ВВЭР-1000, заявил журналистам эксперт ООН по вопросам энергетики Ара Марджанян. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:07+0300

2026-10-14T12:07+0300

2026-10-14T12:13+0300

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ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Приемлемым вариантом при строительстве новой АЭС в Армении будет технология ВВЭР-1000, заявил журналистам эксперт ООН по вопросам энергетики Ара Марджанян. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил 29 сентября журналистам, что в понимании госкорпорации новый блок Армянской АЭС должен быть мощностью как минимум 1 гигаватт. Он добавил, что "Росатом" предложил руководству Армении построить на Армянской АЭС блок с реактором ВВЭР-1000. По его словам, именно эти ВВЭР "Росатом" тиражирует у себя, и именно эти ВВЭР построил и продолжает строить в Индии и в Иране. "Я надеюсь, что Армения примет технически взвешенное, экономически обоснованное, безопасное и правильное решение. На мой личный взгляд, это использование технологии ВВЭР мощностью не менее 1000 мегаватт. Возможно, и в перспективе строительство второго такого блока", - сказал Марджанян на полях прошедшего в Ереване молодежного образовательного семинара "Атом – энергия будущего". Эксперт отметил, что реакторы и ВВЭР наиболее устойчивы и имеют наработку более 15 тысяч реактор-лет безаварийной, безопасной эффективной эксплуатации, а в Армении имеются инженерные школы для такого типа технологий, местные специалисты имеют огромный опыт работы. По словам специалиста, развитие дата-центров и проекты, связанные с искусственным интеллектом в Армении — не единственный драйвер, который приводит к необходимости иметь атомные блоки. "​Другим драйвером являются развитие электротранспорта в Армении, преодоление наконец ситуации, когда миллионный город Ереван имеет всего одну ветку метро и девять станций. Напомню, что Ереван должен был иметь три ветки метро и 24 станции. Мы говорим о новой (планируемой -ред.) станции "Ачапняк" как будто это что-то прорывное. На самом деле Еревану нужны три ветки, 24 станции", - заявил эксперт. Третьим кластером, по его мнению, является развитие горнорудной промышленности с большой долей глубокой переработки руды в Армении. "А это электроемкое производство — получение чистой меди и других металлов, что тоже потребует гарантированной мощности", - сказал Марджанян. По его словам, ​четвертый кластер — это возвращение химической промышленности Армении, что тоже потребует гарантированной мощности. "И наконец, пятый кластер — это развитие большой фармы, фармацевтической индустрии в Армении. Тут есть большие перспективы, и это все потребует новых мощностей. ​Я уж не говорю о естественном росте населения, естественном росте потребления электроэнергии и других факторов, которые приводят к тому, что даже 1000 мегаватт новой атомной генерации к 2036 году для Армении может оказаться недостаточно", - считает эксперт. ​Он отметил, что начинать строительство новой АЭС надо было еще в прошлом году. "Но еще не поздно. Я надеюсь, что Армения приступит к практической работе в начале 2027 года", - заявил эксперт. Семинар был организован Госкорпорацией "Росатом" совместно с международным молодежным консультативным советом Impact Team 2050. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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армения, ереван, индия, алексей лихачев, росатом, оон