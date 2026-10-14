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Эксперты назвали сферы, где больше всего ищут сотрудников на удаленке - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперты назвали сферы, где больше всего ищут сотрудников на удаленке
Эксперты назвали сферы, где больше всего ищут сотрудников на удаленке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали сферы, где больше всего ищут сотрудников на удаленке
Удаленная занятость остается устойчивым сегментом российского рынка труда - больше всего таких вакансий для желающих работать в IT, колл-центрах и финансовой... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T02:47+0300
2026-10-14T02:47+0300
россия
superjob
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Удаленная занятость остается устойчивым сегментом российского рынка труда - больше всего таких вакансий для желающих работать в IT, колл-центрах и финансовой отрасли, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob. "Несмотря на то, что работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. Сегодня больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий (специалисты техподдержки, программисты, аналитики)", - отмечают аналитики. Также много предложений об удаленной работе есть по продаже услуг B2B - прежде всего это колл-центры (операторы, менеджеры по продажам и работе с клиентами), банки и финансы (страховые агенты, специалисты по взысканию задолженности, кредитные специалисты и аналитики). Кроме того, активно ищут сотрудников на удаленку в таких сферах, как наука и образование - в основном это онлайн-репетиторство и EdTech (преподаватели, кураторы обучения), а также бухгалтерия и строительство (инженеры-конструкторы, риелторы, архитекторы). Главный плюс удаленки, по результатам опроса SuperJob, - экономия времени и денег на дорогу, главный минус - ненормированный рабочий день. Аналитики при этом отмечают, что каждый третий работающий на удаленке предпочтет увольнение возвращению в офис. Это означает, что для значительной части сотрудников дистанционный формат перестал быть просто удобством и превратился в принципиальное условие работы, резюмировали в SuperJob.
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4.7
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
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7 495 645-6601
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40
192
40
россия, superjob
РОССИЯ, SuperJob
02:47 14.10.2026
 
Эксперты назвали сферы, где больше всего ищут сотрудников на удаленке

SuperJob: удаленная работа остается устойчивым сегментом рынка труда

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Удаленная занятость остается устойчивым сегментом российского рынка труда - больше всего таких вакансий для желающих работать в IT, колл-центрах и финансовой отрасли, рассказали РИА Новости в сервисе SuperJob.
"Несмотря на то, что работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. Сегодня больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий (специалисты техподдержки, программисты, аналитики)", - отмечают аналитики.
Также много предложений об удаленной работе есть по продаже услуг B2B - прежде всего это колл-центры (операторы, менеджеры по продажам и работе с клиентами), банки и финансы (страховые агенты, специалисты по взысканию задолженности, кредитные специалисты и аналитики).
Кроме того, активно ищут сотрудников на удаленку в таких сферах, как наука и образование - в основном это онлайн-репетиторство и EdTech (преподаватели, кураторы обучения), а также бухгалтерия и строительство (инженеры-конструкторы, риелторы, архитекторы).
Главный плюс удаленки, по результатам опроса SuperJob, - экономия времени и денег на дорогу, главный минус - ненормированный рабочий день. Аналитики при этом отмечают, что каждый третий работающий на удаленке предпочтет увольнение возвращению в офис.
Это означает, что для значительной части сотрудников дистанционный формат перестал быть просто удобством и превратился в принципиальное условие работы, резюмировали в SuperJob.
 
РОССИЯSuperJob
 
 
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