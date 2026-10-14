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Экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза
Экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза - 14.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза
Экспорт угля из России во Вьетнам увеличился почти в два раза в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 9,9 миллиона... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T02:38+0300
2026-10-14T02:38+0300
россия
вьетнам
сахалин
ведомости
argus
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экспорт угля из России во Вьетнам увеличился почти в два раза в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 9,9 миллиона тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на обзор агентства Argus. "Экспорт российского угля во Вьетнам в январе-сентябре 2026 года увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 миллиона тонн", - пишут "Ведомости". Подчеркивается, что рост поставок ускорился в середине года, а в сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое - до 1,2 миллиона тонн. При этом отмечается, что в 2026 году резко выросли поставки угля во Вьетнам через порт Шахтерск на Сахалине, а в январе-сентябре они увеличились в восемь раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до двух миллионов тонн. "Доля России во вьетнамском импорте угля выросла с 10% в январе-сентябре 2025 года до 17% за девять месяцев этого года", - добавляет газета.
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россия, вьетнам, сахалин, ведомости, argus
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Сахалин, Ведомости, Argus
02:38 14.10.2026
 
Экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза

"Ведомости": экспорт угля из России во Вьетнам вырос почти в два раза

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экспорт угля из России во Вьетнам увеличился почти в два раза в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 9,9 миллиона тонн, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на обзор агентства Argus.
"Экспорт российского угля во Вьетнам в январе-сентябре 2026 года увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 миллиона тонн", - пишут "Ведомости".
Подчеркивается, что рост поставок ускорился в середине года, а в сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое - до 1,2 миллиона тонн. При этом отмечается, что в 2026 году резко выросли поставки угля во Вьетнам через порт Шахтерск на Сахалине, а в январе-сентябре они увеличились в восемь раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до двух миллионов тонн.
"Доля России во вьетнамском импорте угля выросла с 10% в январе-сентябре 2025 года до 17% за девять месяцев этого года", - добавляет газета.
 
РОССИЯВЬЕТНАМСахалинВедомостиArgus
 
 
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