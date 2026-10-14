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Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре вырос в 2,4 раза

Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре вырос в 2,4 раза - 14.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре вырос в 2,4 раза

Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре 2026 года вырос почти в 2,4 раза в годовом исчислении и достиг 45 миллиардов долларов на фоне активного развития... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:36+0300

2026-10-14T15:36+0300

2026-10-14T15:36+0300

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китай

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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Экспорт интегральных схем из Китая в сентябре 2026 года вырос почти в 2,4 раза в годовом исчислении и достиг 45 миллиардов долларов на фоне активного развития технологий искусственного интеллекта, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). "В сентябре экспорт интегральных схем из Китая вырос на 136% в годовом исчислении, до 45 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. За первые три квартала 2026 года Китай экспортировал 275,2 миллиарда интегральных схем общей стоимостью около 302 миллиардов долларов. Как отмечает SCMP, весь прирост стоимости был обеспечен повышением цен. Причиной стал глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный ростом строительства инфраструктуры искусственного интеллекта. Увеличение экспорта полупроводников значительно опережает общие показатели китайской внешней торговли, что демонстрирует глубокую интеграцию китайских производителей чипов в мировую цепочку и растущее влияние страны на рынке полупроводников, подчеркивает издание.

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мировая экономика, промышленность, китай