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Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД - 14.10.2026, ПРАЙМ

Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Попытка пассажиров удержать двери в электричке привела к задержке ряда поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в среду... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:30+0300

2026-10-14T10:30+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Попытка пассажиров удержать двери в электричке привела к задержке ряда поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в среду утром, сообщили РИА Новости в компании. "В настоящее время с отставанием от графика следуют несколько пригородных электропоездов Ярославского направления в сторону Москвы из-за удержания автоматических дверей пассажирами электропоезда № 6813 сообщением Фрязино-Москва", - сообщили в РЖД. Московская железная дорога, добавили там, делает все необходимое для введения поездов в график.

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