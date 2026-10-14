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Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД
Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД - 14.10.2026, ПРАЙМ
Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД
Попытка пассажиров удержать двери в электричке привела к задержке ряда поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в среду... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:30+0300
2026-10-14T10:37+0300
бизнес
россия
москва
ржд
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Попытка пассажиров удержать двери в электричке привела к задержке ряда поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в среду утром, сообщили РИА Новости в компании. "В настоящее время с отставанием от графика следуют несколько пригородных электропоездов Ярославского направления в сторону Москвы из-за удержания автоматических дверей пассажирами электропоезда № 6813 сообщением Фрязино-Москва", - сообщили в РЖД. Московская железная дорога, добавили там, делает все необходимое для введения поездов в график.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
10:30 14.10.2026 (обновлено: 10:37 14.10.2026)
 
Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении МЖД

РЖД: поезда на Ярославском направлении задерживаются из-за удерживания двери электрички

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Попытка пассажиров удержать двери в электричке привела к задержке ряда поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) в среду утром, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время с отставанием от графика следуют несколько пригородных электропоездов Ярославского направления в сторону Москвы из-за удержания автоматических дверей пассажирами электропоезда № 6813 сообщением Фрязино-Москва", - сообщили в РЖД.
Московская железная дорога, добавили там, делает все необходимое для введения поездов в график.
 
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