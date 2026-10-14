https://1prime.ru/20261014/elektroenergiya-874237628.html

Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак

Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак - 14.10.2026, ПРАЙМ

Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак

Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, в 2027 году ожидается его частичное восстановление, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, в 2027 году ожидается его частичное восстановление, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я считаю, что мы пик падения потребления прошли. В следующем году ожидаем восстановление энергопотребления частичное", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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