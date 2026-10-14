https://1prime.ru/20261014/elektroenergiya-874237628.html
Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак
Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак
Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, в 2027 году ожидается его частичное восстановление, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:35+0300
2026-10-14T16:35+0300
2026-10-14T16:35+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, в 2027 году ожидается его частичное восстановление, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Я считаю, что мы пик падения потребления прошли. В следующем году ожидаем восстановление энергопотребления частичное", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил Новак
Новак: Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, в 2027 году ожидается его частичное восстановление, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я считаю, что мы пик падения потребления прошли. В следующем году ожидаем восстановление энергопотребления частичное", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.