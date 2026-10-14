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ITA Airways приостановила полеты в Эр-Рияд и Дубай
ITA Airways приостановила полеты в Эр-Рияд и Дубай - 14.10.2026, ПРАЙМ
ITA Airways приостановила полеты в Эр-Рияд и Дубай
Авиакомпании ITA Airways на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке сообщила, что приостанавливает рейсы в Эр-Рияд и Дубай, а также в обратном направлении. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:34+0300
2026-10-14T16:34+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании ITA Airways на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке сообщила, что приостанавливает рейсы в Эр-Рияд и Дубай, а также в обратном направлении.
"В связи с последними геополитическими событиями ITA Airways продлила приостановку полетов в Эр-Рияд и обратно до 18 ноября. Кроме того, по оперативным причинам приостановлены полеты в Дубай и обратно до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении авиакомпании.
Военные действия между Саудовской Аравией и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.
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Бизнес, Эр-Рияд, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ITA Airways приостановила полеты в Эр-Рияд и Дубай
Авиакомпания ITA Airways приостановила рейсы в Эр-Рияд и Дубай
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании ITA Airways на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке сообщила, что приостанавливает рейсы в Эр-Рияд и Дубай, а также в обратном направлении.
"В связи с последними геополитическими событиями ITA Airways продлила приостановку полетов в Эр-Рияд и обратно до 18 ноября. Кроме того, по оперативным причинам приостановлены полеты в Дубай и обратно до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении авиакомпании.
Военные действия между Саудовской Аравией и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.