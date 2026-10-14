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ЕС может попасть под санкции США за закупку российских энергоносителей - 14.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС может попасть под санкции США за закупку российских энергоносителей
ЕС может попасть под санкции США за закупку российских энергоносителей - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЕС может попасть под санкции США за закупку российских энергоносителей
Страны Евросоюза рискуют попасть под новые санкции США за закупки российских энергоносителей из-за отсутствия в американском законодательстве четких критериев... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:22+0300
2026-10-14T16:28+0300
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рискуют попасть под новые санкции США за закупки российских энергоносителей из-за отсутствия в американском законодательстве четких критериев определения крупнейших покупателей нефти и газа, считает партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов. Принятый в сентябре закон позволяет президенту США Дональду Трампу вводить дополнительные пошлины в размере до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа за предыдущие 12 месяцев. При этом документ не уточняет, как именно должен составляться такой рейтинг. "Закон говорит о пятерке крупнейших покупателей российских нефти и газа за предыдущие 12 месяцев… Евросоюз, например, остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа и одним из крупнейших по трубопроводному газу, так что при определенном подходе в пятерку могут попасть и европейские страны", — сказал Родионов РИА Новости на полях форума "Российская энергетическая неделя". Юрист отметил, что отсутствие четкой методики определения крупнейших покупателей оставляет американской администрации значительную свободу при применении ограничений. "Закон задумывался как инструмент давления на покупателей российских энергоносителей, но устроен так, что может стать инструментом давления на кого угодно из торговых партнеров США, включая союзников", — добавил собеседник агентства. Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ, несмотря на введенные против Москвы ограничения. При этом объемы поставок российского трубопроводного газа в Европу существенно сократились по сравнению с периодом до 2022 года. Таким образом, вопрос о возможном применении американских пошлин к европейским странам зависит в том числе от того, будут ли учитываться закупки нефти и газа по отдельности или в совокупности, а также от порядка подсчета поставок. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
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газ, россия, сша, москва, европа, дональд трамп, ес
Газ, РОССИЯ, США, МОСКВА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
16:22 14.10.2026 (обновлено: 16:28 14.10.2026)
 
ЕС может попасть под санкции США за закупку российских энергоносителей

Родионов: ЕС рискует попасть под санкции США за закупки российских энергоносителей

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рискуют попасть под новые санкции США за закупки российских энергоносителей из-за отсутствия в американском законодательстве четких критериев определения крупнейших покупателей нефти и газа, считает партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов.
Принятый в сентябре закон позволяет президенту США Дональду Трампу вводить дополнительные пошлины в размере до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа за предыдущие 12 месяцев. При этом документ не уточняет, как именно должен составляться такой рейтинг.
"Закон говорит о пятерке крупнейших покупателей российских нефти и газа за предыдущие 12 месяцев… Евросоюз, например, остается крупнейшим покупателем российского сжиженного газа и одним из крупнейших по трубопроводному газу, так что при определенном подходе в пятерку могут попасть и европейские страны", — сказал Родионов РИА Новости на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Юрист отметил, что отсутствие четкой методики определения крупнейших покупателей оставляет американской администрации значительную свободу при применении ограничений.
"Закон задумывался как инструмент давления на покупателей российских энергоносителей, но устроен так, что может стать инструментом давления на кого угодно из торговых партнеров США, включая союзников", — добавил собеседник агентства.
Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ, несмотря на введенные против Москвы ограничения. При этом объемы поставок российского трубопроводного газа в Европу существенно сократились по сравнению с периодом до 2022 года. Таким образом, вопрос о возможном применении американских пошлин к европейским странам зависит в том числе от того, будут ли учитываться закупки нефти и газа по отдельности или в совокупности, а также от порядка подсчета поставок.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯСШАМОСКВАЕВРОПАДональд ТрампЕС
 
 
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