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Эстония намерена вывести из эксплуатации часть газопровода из России

Эстония намерена вывести из эксплуатации часть газопровода из России - 14.10.2026, ПРАЙМ

Эстония намерена вывести из эксплуатации часть газопровода из России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область, сообщает эстонское издание Eesti Ekspress. По данным Eesti Ekspress, две нитки газопровода протяженностью 22 километра идут из России через юго-восток Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область. Пути принадлежат эстонской энергетической компании Elering, а РФ использует его в соответствии с заключенным договором в качестве резервного варианта для снабжения Калининградской области на тот случай, если трубопровод, проходящий напрямую через Литву, или плавучий терминал в Калининграде выйдут из строя. Отмечается, что ни один из эстонских политиков, занимавшихся управлением сферой энергетики в последние годы, не был в курсе вопросов, касающихся этого газопровода. "Однако премьер-министр Кристен Михал после получения соответствующей информации заявил, что он намерен инициировать вывод газопровода из эксплуатации и даст указания министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо договориться с Латвией, на территории которой находится запорный клапан газопровода, о том, чтобы трубопровод больше не открывался для транзита", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что в настоящее время газ в Калининград по этому трубопроводу не поступает, так как Эстония запретила импорт российского газа осенью 2022 года, но у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность.

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газ, эстония, латвия, литва