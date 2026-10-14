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Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь - 14.10.2026, ПРАЙМ
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь
Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:01+0300
2026-10-14T10:01+0300
evraz steel building
промышленность
бизнес
металлургия
евраз
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК). Участники проследили путь металла от добычи руды до готового двутавра, познакомились с организацией производства и обсудили рабочие вопросы с металлургами.Поездка объединила металлургов, проектировщиков, производителей металлоконструкций и поставщиков оборудования. Программа стартовала с посещения музея-завода имени В. В. Куйбышева — первого в России памятника горнозаводского прошлого, где делегаты изучили доменный и мартеновский цеха, энергетическое хозяйство и оборудование механической обработки металла.Основной частью второго дня стало посещение КГОК. Участники увидели масштаб добычи и инфраструктуру предприятия, обеспечивающего металлургическое производство сырьем.На третий день маршрут продолжился на НТМК, где гости посетили доменный и конвертерный цехи, производство широкополочных прокатных двутавров и сервисный металлоцентр ЕВРАЗ Маркет."Промышленный тур позволил участникам увидеть весь путь металла — от добычи руды до производства двутавра. За привычным материалом стоит сложная технологическая цепочка, масштабная инфраструктура и труд тысяч специалистов. Это помогает по-новому взглянуть на материал, с которым работают заводы металлоконструкций", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций ESB Екатерина Самарина.По словам главного инженера ЧЗМК Владимира Сигидова, ценность тура — в неформальном общении между участниками на площадке. "У доменной печи или на смотровой площадке карьера коллеги обсуждают реальные проблемы: кадры, оборудование, кооперацию, рынок. Из таких разговоров рождаются партнерства и совместные проекты, которые редко возникают на официальных совещаниях", — сказал он.Коммерческий директор ООО "СПК-Чимолаи" Наталья Ежова отметила, что доверие к материалу растет, когда видишь процесс своими глазами."Прямой контакт с руководством комбината показал заинтересованность в запросах нашей отрасли — НТМК открыт к диалогу. Такие туры создают площадку для живого разговора между проектировщиками, производителями металлоконструкций и металлургами", — добавила она.Уральский тур продолжил серию поездок ESB по России и за рубежом: ранее компания организовала визиты на ведущие российские заводы металлоконструкций и отдельные туры в Китай.Знакомство с разными технологиями и подходами к управлению дает руководителям и инженерам возможность сравнить их со своей практикой, оценить перспективы модернизации и дальнейшего развития.
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evraz steel building, промышленность, бизнес, металлургия, евраз
Evraz Steel Building, Промышленность, Бизнес, металлургия, Евраз
10:01 14.10.2026
 
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь

Evraz Steel Building провел промышленный тур на уральские предприятия ЕВРАЗа

© Фото : Пресс-служба Evraz Steel BuildingEvraz Steel Building (ESB) провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК)
Evraz Steel Building (ESB) провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© Фото : Пресс-служба Evraz Steel Building
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК). Участники проследили путь металла от добычи руды до готового двутавра, познакомились с организацией производства и обсудили рабочие вопросы с металлургами.
Поездка объединила металлургов, проектировщиков, производителей металлоконструкций и поставщиков оборудования.
Конкуренты объединились: Evraz Steel Building меняет стальной рынок
10 сентября, 09:09
Программа стартовала с посещения музея-завода имени В. В. Куйбышева — первого в России памятника горнозаводского прошлого, где делегаты изучили доменный и мартеновский цеха, энергетическое хозяйство и оборудование механической обработки металла.
Основной частью второго дня стало посещение КГОК. Участники увидели масштаб добычи и инфраструктуру предприятия, обеспечивающего металлургическое производство сырьем.
На третий день маршрут продолжился на НТМК, где гости посетили доменный и конвертерный цехи, производство широкополочных прокатных двутавров и сервисный металлоцентр ЕВРАЗ Маркет.
"Промышленный тур позволил участникам увидеть весь путь металла — от добычи руды до производства двутавра. За привычным материалом стоит сложная технологическая цепочка, масштабная инфраструктура и труд тысяч специалистов. Это помогает по-новому взглянуть на материал, с которым работают заводы металлоконструкций", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций ESB Екатерина Самарина.
По словам главного инженера ЧЗМК Владимира Сигидова, ценность тура — в неформальном общении между участниками на площадке. "У доменной печи или на смотровой площадке карьера коллеги обсуждают реальные проблемы: кадры, оборудование, кооперацию, рынок. Из таких разговоров рождаются партнерства и совместные проекты, которые редко возникают на официальных совещаниях", — сказал он.
Коммерческий директор ООО "СПК-Чимолаи" Наталья Ежова отметила, что доверие к материалу растет, когда видишь процесс своими глазами.
"Прямой контакт с руководством комбината показал заинтересованность в запросах нашей отрасли — НТМК открыт к диалогу. Такие туры создают площадку для живого разговора между проектировщиками, производителями металлоконструкций и металлургами", — добавила она.
Уральский тур продолжил серию поездок ESB по России и за рубежом: ранее компания организовала визиты на ведущие российские заводы металлоконструкций и отдельные туры в Китай.
Знакомство с разными технологиями и подходами к управлению дает руководителям и инженерам возможность сравнить их со своей практикой, оценить перспективы модернизации и дальнейшего развития.
 
Evraz Steel BuildingПромышленностьБизнесметаллургияЕвраз
 
 
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