https://1prime.ru/20261014/evrazsteelbuilding-874194182.html
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь - 14.10.2026, ПРАЙМ
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь
Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:01+0300
2026-10-14T10:01+0300
2026-10-14T10:01+0300
evraz steel building
промышленность
бизнес
металлургия
евраз
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК). Участники проследили путь металла от добычи руды до готового двутавра, познакомились с организацией производства и обсудили рабочие вопросы с металлургами.Поездка объединила металлургов, проектировщиков, производителей металлоконструкций и поставщиков оборудования. Программа стартовала с посещения музея-завода имени В. В. Куйбышева — первого в России памятника горнозаводского прошлого, где делегаты изучили доменный и мартеновский цеха, энергетическое хозяйство и оборудование механической обработки металла.Основной частью второго дня стало посещение КГОК. Участники увидели масштаб добычи и инфраструктуру предприятия, обеспечивающего металлургическое производство сырьем.На третий день маршрут продолжился на НТМК, где гости посетили доменный и конвертерный цехи, производство широкополочных прокатных двутавров и сервисный металлоцентр ЕВРАЗ Маркет."Промышленный тур позволил участникам увидеть весь путь металла — от добычи руды до производства двутавра. За привычным материалом стоит сложная технологическая цепочка, масштабная инфраструктура и труд тысяч специалистов. Это помогает по-новому взглянуть на материал, с которым работают заводы металлоконструкций", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций ESB Екатерина Самарина.По словам главного инженера ЧЗМК Владимира Сигидова, ценность тура — в неформальном общении между участниками на площадке. "У доменной печи или на смотровой площадке карьера коллеги обсуждают реальные проблемы: кадры, оборудование, кооперацию, рынок. Из таких разговоров рождаются партнерства и совместные проекты, которые редко возникают на официальных совещаниях", — сказал он.Коммерческий директор ООО "СПК-Чимолаи" Наталья Ежова отметила, что доверие к материалу растет, когда видишь процесс своими глазами."Прямой контакт с руководством комбината показал заинтересованность в запросах нашей отрасли — НТМК открыт к диалогу. Такие туры создают площадку для живого разговора между проектировщиками, производителями металлоконструкций и металлургами", — добавила она.Уральский тур продолжил серию поездок ESB по России и за рубежом: ранее компания организовала визиты на ведущие российские заводы металлоконструкций и отдельные туры в Китай.Знакомство с разными технологиями и подходами к управлению дает руководителям и инженерам возможность сравнить их со своей практикой, оценить перспективы модернизации и дальнейшего развития.
https://1prime.ru/20260910/evrazsteelbuilding-873147834.html
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evraz steel building, промышленность, бизнес, металлургия, евраз
Evraz Steel Building, Промышленность, Бизнес, металлургия, Евраз
Evraz Steel Building провел знаковый тур по местам, где делают сталь
Evraz Steel Building провел промышленный тур на уральские предприятия ЕВРАЗа
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Evraz Steel Building (ESB) в октябре провел промышленный тур на Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК). Участники проследили путь металла от добычи руды до готового двутавра, познакомились с организацией производства и обсудили рабочие вопросы с металлургами.
Поездка объединила металлургов, проектировщиков, производителей металлоконструкций и поставщиков оборудования.
Конкуренты объединились: Evraz Steel Building меняет стальной рынок
Программа стартовала с посещения музея-завода имени В. В. Куйбышева — первого в России памятника горнозаводского прошлого, где делегаты изучили доменный и мартеновский цеха, энергетическое хозяйство и оборудование механической обработки металла.
Основной частью второго дня стало посещение КГОК. Участники увидели масштаб добычи и инфраструктуру предприятия, обеспечивающего металлургическое производство сырьем.
На третий день маршрут продолжился на НТМК, где гости посетили доменный и конвертерный цехи, производство широкополочных прокатных двутавров и сервисный металлоцентр ЕВРАЗ Маркет.
"Промышленный тур позволил участникам увидеть весь путь металла — от добычи руды до производства двутавра. За привычным материалом стоит сложная технологическая цепочка, масштабная инфраструктура и труд тысяч специалистов. Это помогает по-новому взглянуть на материал, с которым работают заводы металлоконструкций", — отметила руководитель направления внешних коммуникаций ESB Екатерина Самарина.
По словам главного инженера ЧЗМК Владимира Сигидова, ценность тура — в неформальном общении между участниками на площадке. "У доменной печи или на смотровой площадке карьера коллеги обсуждают реальные проблемы: кадры, оборудование, кооперацию, рынок. Из таких разговоров рождаются партнерства и совместные проекты, которые редко возникают на официальных совещаниях", — сказал он.
Коммерческий директор ООО "СПК-Чимолаи" Наталья Ежова отметила, что доверие к материалу растет, когда видишь процесс своими глазами.
"Прямой контакт с руководством комбината показал заинтересованность в запросах нашей отрасли — НТМК открыт к диалогу. Такие туры создают площадку для живого разговора между проектировщиками, производителями металлоконструкций и металлургами", — добавила она.
Уральский тур продолжил серию поездок ESB по России и за рубежом: ранее компания организовала визиты на ведущие российские заводы металлоконструкций и отдельные туры в Китай.
Знакомство с разными технологиями и подходами к управлению дает руководителям и инженерам возможность сравнить их со своей практикой, оценить перспективы модернизации и дальнейшего развития.