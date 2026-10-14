https://1prime.ru/20261014/evropa-874245616.html

"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России

"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России - 14.10.2026, ПРАЙМ

"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России

Европа создает образ врага из России, чтобы избежать внутреннего коллапса, заявил бывший председатель компании Princeton Economics International Мартин... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:35+0300

2026-10-14T18:35+0300

2026-10-14T18:35+0300

европа

запад

ес

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/79119/24/791192479_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_33a5bf708c6504b756ce58c00df052cb.jpg

МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа создает образ врага из России, чтобы избежать внутреннего коллапса, заявил бывший председатель компании Princeton Economics International Мартин Армстронг.По его словам, рейтинги таких партий, как "Альтернатива для Германии", растут, потому что все больше людей разочаровываются в ЕС. Поэтому европейским властям понадобился образ внешнего противника, способный сплотить общество вокруг них."Либо они создают внешнего врага, коим является Россия. <...> Либо, если они этого не сделают, ЕС рухнет из-за роста сепаратистских настроений", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.По мнению эксперта, с окончанием холодной войны и развалом СССР у Запада не стало внешнего врага, поэтому политики превратили "ненависть к коммунизму в этническую ненависть к русским"."Им приходится говорить: "Россия хочет вторгнуться в Европу". Зачем? Они никогда не смогут этого объяснить. В Европе ничего нет", — отметил Армстронг.

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, ес, россия