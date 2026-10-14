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"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России
"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России - 14.10.2026, ПРАЙМ
"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России
Европа создает образ врага из России, чтобы избежать внутреннего коллапса, заявил бывший председатель компании Princeton Economics International Мартин... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:35+0300
2026-10-14T18:35+0300
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа создает образ врага из России, чтобы избежать внутреннего коллапса, заявил бывший председатель компании Princeton Economics International Мартин Армстронг.По его словам, рейтинги таких партий, как "Альтернатива для Германии", растут, потому что все больше людей разочаровываются в ЕС. Поэтому европейским властям понадобился образ внешнего противника, способный сплотить общество вокруг них."Либо они создают внешнего врага, коим является Россия. &lt;...&gt; Либо, если они этого не сделают, ЕС рухнет из-за роста сепаратистских настроений", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.По мнению эксперта, с окончанием холодной войны и развалом СССР у Запада не стало внешнего врага, поэтому политики превратили "ненависть к коммунизму в этническую ненависть к русским"."Им приходится говорить: "Россия хочет вторгнуться в Европу". Зачем? Они никогда не смогут этого объяснить. В Европе ничего нет", — отметил Армстронг.
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европа, запад, ес, россия
ЕВРОПА, ЗАПАД, ЕС, РОССИЯ
18:35 14.10.2026
 
"ЕС рухнет": экономист объяснил, зачем Европе нужен враг в лице России

Армстронг: Европа создает образ врага из России, чтобы избежать распада

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк%Флаги России и ЕС
%Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа создает образ врага из России, чтобы избежать внутреннего коллапса, заявил бывший председатель компании Princeton Economics International Мартин Армстронг.
По его словам, рейтинги таких партий, как "Альтернатива для Германии", растут, потому что все больше людей разочаровываются в ЕС. Поэтому европейским властям понадобился образ внешнего противника, способный сплотить общество вокруг них.
"Либо они создают внешнего врага, коим является Россия. <...> Либо, если они этого не сделают, ЕС рухнет из-за роста сепаратистских настроений", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.
По мнению эксперта, с окончанием холодной войны и развалом СССР у Запада не стало внешнего врага, поэтому политики превратили "ненависть к коммунизму в этническую ненависть к русским".
"Им приходится говорить: "Россия хочет вторгнуться в Европу". Зачем? Они никогда не смогут этого объяснить. В Европе ничего нет", — отметил Армстронг.
 
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