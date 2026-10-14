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В ЕС раскрыли мошенничество с обслуживанием кораблей НАТО на миллион евро
В ЕС раскрыли мошенничество с обслуживанием кораблей НАТО на миллион евро - 14.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС раскрыли мошенничество с обслуживанием кораблей НАТО на миллион евро
Ущерб стран-членов НАТО от предполагаемого мошенничества с выставлением счетов за обслуживание военных кораблей составил более 1 миллиона евро, сообщил в среду... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:28+0300
2026-10-14T22:28+0300
2026-10-14T22:28+0300
финансы
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ущерб стран-членов НАТО от предполагаемого мошенничества с выставлением счетов за обслуживание военных кораблей составил более 1 миллиона евро, сообщил в среду Евроюст. Международное расследование под эгидой Евроюста в отношении компании, обслуживающей военные корабли НАТО, привело к задержанию пяти человек в Норвегии, а также к обыскам в Румынии и Германии. По данным следствия, компания и ее субподрядчики предположительно выставляли поддельные счета за услуги по обеспечению стоянки кораблей и поддержке экипажей во время заходов в порты северо-западной Европы. "Общие потери стран-членов НАТО превышают 1 миллион евро, при этом точная сумма мошенничества все еще расследуется", - говорится в сообщении европейского органа. Кроме того, как отмечается, подозреваемая компания могла давать взятки иностранным должностным лицам через посредника в обмен на содействие при заключении и исполнении контрактов с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).
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финансы, мировая экономика, нато, европа, ес
Финансы, Мировая экономика, НАТО, ЕВРОПА, ЕС
В ЕС раскрыли мошенничество с обслуживанием кораблей НАТО на миллион евро
Евроюст раскрыл мошенничество с обслуживанием кораблей НАТО на сумму более миллиона евро
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ущерб стран-членов НАТО от предполагаемого мошенничества с выставлением счетов за обслуживание военных кораблей составил более 1 миллиона евро, сообщил в среду Евроюст.
Международное расследование под эгидой Евроюста в отношении компании, обслуживающей военные корабли НАТО, привело к задержанию пяти человек в Норвегии, а также к обыскам в Румынии и Германии.
По данным следствия, компания и ее субподрядчики предположительно выставляли поддельные счета за услуги по обеспечению стоянки кораблей и поддержке экипажей во время заходов в порты северо-западной Европы.
"Общие потери стран-членов НАТО превышают 1 миллион евро, при этом точная сумма мошенничества все еще расследуется", - говорится в сообщении европейского органа.
Кроме того, как отмечается, подозреваемая компания могла давать взятки иностранным должностным лицам через посредника в обмен на содействие при заключении и исполнении контрактов с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).