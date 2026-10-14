https://1prime.ru/20261014/falkov-874225567.html

Модули по ИИ внедрят во все программы высшего образования с 2027 года

Модули по ИИ внедрят во все программы высшего образования с 2027 года - 14.10.2026, ПРАЙМ

Модули по ИИ внедрят во все программы высшего образования с 2027 года

Модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России с 2027 года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:21+0300

2026-10-14T13:21+0300

2026-10-14T13:21+0300

технологии

россия

минобрнауки

совет федерации

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России с 2027 года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Его стремительное развитие (искусственного интеллекта - ред.) мы тоже учитываем и уже внедрили соответствующие модули в 1 433 программы и договорились с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, что модули будут во всех программах высшего образования начиная с 2027 года", - сказал Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

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технологии, россия, минобрнауки, совет федерации