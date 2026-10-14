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Финляндия получила от ЕС 30 миллионов евро на завод по производству тротила
Финляндия получила от ЕС 30 миллионов евро на завод по производству тротила - 14.10.2026, ПРАЙМ
Финляндия получила от ЕС 30 миллионов евро на завод по производству тротила
Финляндия получила от Евросоюза 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила, сообщило минобороны республики. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:07+0300
2026-10-14T22:07+0300
2026-10-14T22:07+0300
финляндия
ес
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Финляндия получила от Евросоюза 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила, сообщило минобороны республики. Завод строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики ранее сообщало, что новое предприятие станет вторым по производству тротила в ЕС после завода в Польше. "Финскому проекту по созданию завода по производству тротила было выделено 30 миллионов евро в рамках программы оборонной промышленности ЕС", - говорится на сайте ведомства. По информации минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО. В сентябре США выделили 20 миллионов евро на строительство этого предприятия. Позднее финское правительство направило еще 18 миллионов евро в качестве финансовой поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия, ес
Финляндия получила от ЕС 30 миллионов евро на завод по производству тротила
Финляндия получила от ЕС 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Финляндия получила от Евросоюза 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила, сообщило минобороны республики.
Завод строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны республики ранее сообщало, что новое предприятие станет вторым по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
"Финскому проекту по созданию завода по производству тротила было выделено 30 миллионов евро в рамках программы оборонной промышленности ЕС", - говорится на сайте ведомства.
По информации минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО.
В сентябре США выделили 20 миллионов евро на строительство этого предприятия. Позднее финское правительство направило еще 18 миллионов евро в качестве финансовой поддержки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.